https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/ddmden-turkiyedeki-bir-amerikan-askeri-ussu-vuruldu-iddialarina-aciklama-1103931577.html
DMM'den 'Türkiye'deki bir Amerikan askeri üssü vuruldu' iddialarına açıklama
DMM'den 'Türkiye'deki bir Amerikan askeri üssü vuruldu' iddialarına açıklama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Türkiye’de bulunan bir Amerikan... 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T12:35+0300
2026-03-02T12:35+0300
2026-03-02T12:40+0300
türki̇ye
abd
i̇ran
askeri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/18/1054198212_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f044639012dd7c532d38d79dfd5710e9.jpg
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmadığı belirtildi. “Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” yönündeki iddiaların gerçek olmadığı vurgulandı.DMM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye’yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir. Türkiye’nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/israil-abd-ve-iran-catismasinda-3-gun-hizbullahin-katilmasiyla-catismalar-genisledi-guney-kibrisa-1103921175.html
türki̇ye
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/18/1054198212_36:0:684:486_1920x0_80_0_0_cb531e6ccd434bff03c73f332f97a830.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, askeri
DMM'den 'Türkiye'deki bir Amerikan askeri üssü vuruldu' iddialarına açıklama
12:35 02.03.2026 (güncellendi: 12:40 02.03.2026)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” yönündeki iddiaları yalanladı.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmadığı belirtildi. “Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” yönündeki iddiaların gerçek olmadığı vurgulandı.
DMM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye’yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir. Türkiye’nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."