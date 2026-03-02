Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/ddmden-turkiyedeki-bir-amerikan-askeri-ussu-vuruldu-iddialarina-aciklama-1103931577.html
DMM'den 'Türkiye'deki bir Amerikan askeri üssü vuruldu' iddialarına açıklama
DMM'den 'Türkiye'deki bir Amerikan askeri üssü vuruldu' iddialarına açıklama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Türkiye’de bulunan bir Amerikan... 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T12:35+0300
2026-03-02T12:40+0300
türki̇ye
abd
i̇ran
askeri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/18/1054198212_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f044639012dd7c532d38d79dfd5710e9.jpg
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmadığı belirtildi. “Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” yönündeki iddiaların gerçek olmadığı vurgulandı.DMM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye’yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir. Türkiye’nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/israil-abd-ve-iran-catismasinda-3-gun-hizbullahin-katilmasiyla-catismalar-genisledi-guney-kibrisa-1103921175.html
türki̇ye
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/18/1054198212_36:0:684:486_1920x0_80_0_0_cb531e6ccd434bff03c73f332f97a830.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, askeri
abd, i̇ran, askeri

DMM'den 'Türkiye'deki bir Amerikan askeri üssü vuruldu' iddialarına açıklama

12:35 02.03.2026 (güncellendi: 12:40 02.03.2026)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” yönündeki iddiaları yalanladı.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmadığı belirtildi. “Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” yönündeki iddiaların gerçek olmadığı vurgulandı.
DMM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye’yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir. Türkiye’nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."
Lübnan'ın Beyrut kentinin güney banliyösü Dahiye - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
DÜNYA
İsrail, ABD ve İran çatışmasında 3. gün: Hizbullah'ın katılmasıyla çatışmalar genişledi, Güney Kıbrıs'a İHA saldırısı
07:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала