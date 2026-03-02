https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/ddmden-turkiyedeki-bir-amerikan-askeri-ussu-vuruldu-iddialarina-aciklama-1103931577.html

DMM'den 'Türkiye'deki bir Amerikan askeri üssü vuruldu' iddialarına açıklama

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmadığı belirtildi. “Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” yönündeki iddiaların gerçek olmadığı vurgulandı.DMM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye’yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir. Türkiye’nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."

