https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-ekonomi-mesaji-makroekonomik-temellerimiz-saglam-1103926383.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ekonomi mesajı: 'Makroekonomik temellerimiz sağlam'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ekonomi mesajı: 'Makroekonomik temellerimiz sağlam'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu belirterek, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin olası... 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T09:31+0300
2026-03-02T09:31+0300
2026-03-02T09:48+0300
ekonomi̇
cevdet yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090986949_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cf52f204d948b367def94e6f1d931fe0.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin dışsal şoklara karşı dayanıklılığına dikkat çekti.Türkiye dirençliEkonominin geçmişte pek çok sınamadan başarıyla geçtiğini vurgulayan Yılmaz, "Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti." ifadelerini kullandı.Tedbir uygulandıYılmaz, bölgede yaşanan jeopolitik gerilimlerin ekonomik yansımalarına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/jeopolitik-gerilim-altini-ucurdu-altin-fiyatlarinda-sert-yukselis-1103924436.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090986949_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_36eaffcb80bf9e1253f5e4f742b03df8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cevdet yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ekonomi mesajı: 'Makroekonomik temellerimiz sağlam'
09:31 02.03.2026 (güncellendi: 09:48 02.03.2026)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu belirterek, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin olası etkilerine karşı tüm kurumların ön alıcı tedbirler aldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin dışsal şoklara karşı dayanıklılığına dikkat çekti.
Ekonominin geçmişte pek çok sınamadan başarıyla geçtiğini vurgulayan Yılmaz, "Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, bölgede yaşanan jeopolitik gerilimlerin ekonomik yansımalarına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu;
Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir.