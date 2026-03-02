https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-ekonomi-mesaji-makroekonomik-temellerimiz-saglam-1103926383.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ekonomi mesajı: 'Makroekonomik temellerimiz sağlam'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu belirterek, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin olası... 02.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-02T09:31+0300

2026-03-02T09:31+0300

2026-03-02T09:48+0300

ekonomi̇

cevdet yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin dışsal şoklara karşı dayanıklılığına dikkat çekti.Türkiye dirençliEkonominin geçmişte pek çok sınamadan başarıyla geçtiğini vurgulayan Yılmaz, "Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti." ifadelerini kullandı.Tedbir uygulandıYılmaz, bölgede yaşanan jeopolitik gerilimlerin ekonomik yansımalarına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu;

