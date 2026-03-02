Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-her-turlu-badirenin-ustesinden-alninin-akiyla-gelecektir-1103947305.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye her türlü badirenin üstesinden alnının akıyla gelecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye her türlü badirenin üstesinden alnının akıyla gelecektir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'MKYK Üyeleri, Parti Kurulları, Ankara İl Teşkilatı ve İlçe Başkanları ile İftar' programında açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya gündemine dair şu değerlendirmelerde bulundu:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, güçlü dış politikasıyla, ekonomisiyle, askeri kapasitesiyle,güçlenmiş iç cephesiyle her türlü badirenin üstesinden alnının akıyla gelecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'MKYK Üyeleri, Parti Kurulları, Ankara İl Teşkilatı ve İlçe Başkanları ile İftar' programında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya gündemine dair şu değerlendirmelerde bulundu:
İran halkının acısını paylaşıyoruz. Çatışmaların yükünü sivillerin, masum sabilerin çektiği bu acıyı görmekten büyük üzüntü duyuyoruz.
Ateşkes tesis edilene, bölgemizde tekrar sükunet hakim olana kadar her düzeyde temaslarımızı yoğunlaştıracağız.
Biz sulhun tarafındayız, kan akmasın, gözyaşları dinsin, bölgemiz artık yıllardır hasretini çektiği kalıcı huzura kavuşsun istiyoruz.
Şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te yanı başımızda çatışma, savaş görmek istemiyoruz. İran'ı hedef alan gayri hukuki saldırılarla ilgili tutumumuz bu yöndedir.
Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır.
Gerekli müdahalede bulunulmazsa çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından ciddi neticeleri olacaktır.
Böyle bir sürecin ortaya çıkartacağı ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri kimse taşıyamaz. Bunun için yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi gerekiyor.
Türkiye, güçlü dış politikasıyla, ekonomisiyle, askeri kapasitesiyle,güçlenmiş iç cephesiyle her türlü badirenin üstesinden alnının akıyla gelecektir.
