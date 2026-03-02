Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye her türlü badirenin üstesinden alnının akıyla gelecektir

Şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te yanı başımızda çatışma, savaş görmek istemiyoruz. İran'ı hedef alan gayri hukuki saldırılarla ilgili tutumumuz bu yöndedir.

Böyle bir sürecin ortaya çıkartacağı ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri kimse taşıyamaz. Bunun için yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi gerekiyor.