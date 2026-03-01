Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/erdogandan-iran-halkina-bassagligi-mesaji-hamaneyin-hayatini-kaybetmesinden-uzuntu-duydum-1103918841.html
Erdoğan'dan İran halkına başsağlığı mesajı: 'Hamaney’in hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum'
Erdoğan'dan İran halkına başsağlığı mesajı: 'Hamaney’in hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sayın Hamaney'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum"... 01.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-01T21:05+0300
2026-03-01T21:11+0300
türki̇ye
i̇ran
recep tayyip erdoğan
ayetullah ali hamaney
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103453625_0:0:2797:1574_1920x0_80_0_0_fdf03f9f509c128e3515f10f6cdc8fdf.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın dini lideri Hamaney'in ölümüyle ilgili taziye mesajı paylaşarak "Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum" ifadelerine yer verdi.Erdoğan mesajında şunları aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/cumhurbaskani-erdogan-kuveyt-emiri-el-sabah-ile-telefonda-gorustu-diplomasi-ve-muzakereler-en-1103918130.html
türki̇ye
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103453625_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7147e8bc974102e610fe6b912ad9a4c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, recep tayyip erdoğan, ayetullah ali hamaney, son dakika
i̇ran, recep tayyip erdoğan, ayetullah ali hamaney, son dakika

Erdoğan'dan İran halkına başsağlığı mesajı: 'Hamaney’in hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum'

21:05 01.03.2026 (güncellendi: 21:11 01.03.2026)
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2026
© TCCB / Mustafa Kamacı
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sayın Hamaney'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum" mesajını iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın dini lideri Hamaney'in ölümüyle ilgili taziye mesajı paylaşarak "Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum" ifadelerine yer verdi.
Erdoğan mesajında şunları aktardı:
Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'te törenle karşılandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2026
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile telefonda görüştü: 'Diplomasi ve müzakereler en akılcı seçenek'
19:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала