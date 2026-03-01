https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/erdogandan-iran-halkina-bassagligi-mesaji-hamaneyin-hayatini-kaybetmesinden-uzuntu-duydum-1103918841.html
Erdoğan'dan İran halkına başsağlığı mesajı: 'Hamaney'in hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum'
Erdoğan'dan İran halkına başsağlığı mesajı: 'Hamaney’in hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sayın Hamaney'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum"... 01.03.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın dini lideri Hamaney'in ölümüyle ilgili taziye mesajı paylaşarak "Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum" ifadelerine yer verdi.Erdoğan mesajında şunları aktardı:
21:05 01.03.2026 (güncellendi: 21:11 01.03.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sayın Hamaney'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum" mesajını iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın dini lideri Hamaney'in ölümüyle ilgili taziye mesajı paylaşarak "Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum" ifadelerine yer verdi.
Erdoğan mesajında şunları aktardı:
Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.