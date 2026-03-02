https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/cinden-ortadogu-icin-acil-ateskes-cagrisi-askeri-harekatlar-derhal-durdurulmali-1103928337.html

Çin'den Ortadoğu i̇çin acil ateşkes çağrısı: 'Askeri harekatlar derhal durdurulmalı'

Çin’den Ortadoğu i̇çin acil ateşkes çağrısı: 'Askeri harekatlar derhal durdurulmalı'

02.03.2026

Çin Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu’daki tırmanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada tüm taraflara askeri eylemleri derhal durdurma çağrısında bulundu.Bakanlık Sözcüsü Mao Ning, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, “Tüm tarafları askeri harekata son vermeye ve çatışmanın daha fazla yayılmasını önlemeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. Mao, Çin’in bölgedeki gerilimin kontrol altına alınması ve çatışmanın genişlemesinin engellenmesi için uluslararası toplumla iş birliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.“Diyalog ve müzakere” mesajıMao Ning, Pekin yönetiminin diplomatik çözümden yana olduğunu belirterek, “Çin, uluslararası toplumla birlikte barışı ve çatışmaların önlenmesini aktif olarak desteklemeye, sorunların diyalog ve müzakereler yoluyla çözümünü ilerletmeye ve Ortadoğu’da ve tüm dünyada barışı korumaya hazırdır” dedi.Bu açıklama, bölgede askeri gerilimin hızla yükseldiği bir dönemde geldi.ABD ve İsrail İran’ı vurduCumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, başkent Tahran dahil olmak üzere İran’daki çeşitli hedeflere yönelik hava saldırıları başlattı. Saldırıların altyapı hasarına ve sivil kayıplara yol açtığı bildirildi.İran ise misilleme olarak İsrail topraklarını ve Orta Doğu’daki ABD askeri tesislerini hedef alan saldırılar düzenlemeye başladı. Böylece bölgesel kriz, karşılıklı askeri hamlelerle yeni bir boyut kazandı.Nükleer müzakerelere rağmen saldırıSöz konusu saldırılar, Washington ile Tahran arasında İran’ın nükleer programı konusunda sürdürülen görüşmelere rağmen gerçekleşti. Taraflar, son olarak 26 Şubat’ta Cenevre’de bir araya gelmişti. Bu durum, diplomatik sürecin askeri gelişmelerle gölgelenmesine yol açtı.Hamaney’in ölümü ve 40 günlük yasSaldırılarda İran’ın dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybetti. Tahran yönetimi ülke genelinde 40 günlük yas ilan etti. Hamaney’in ölümü, yalnızca İran iç siyasetinde değil, bölgesel güç dengelerinde de ciddi sonuçlar doğurabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.Moskova’dan da sert tepki geldiVladimir Putin, Hamaney suikastının “insan ahlakının ve uluslararası hukukun tüm normlarının acımasızca ihlali” olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise ABD ve İsrail’in saldırılarını kınayarak derhal gerilimin düşürülmesi ve düşmanlıkların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

