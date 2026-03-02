https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/casperlar-sorusturmasi-8-supheli-tutuklandi-1103948478.html

Casperlar soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da yağma amaçlı kundaklama eylemleri gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan, kamuoyunda 'Casperlar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne... 02.03.2026, Sputnik Türkiye

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 24 ve 26 Şubat’ta düzenlenen kundaklama eylemlerine karıştıkları belirlenen, 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.'Casperlar' olarak bilinen çeteye üye olan şüpheliler hakkında 'tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve el değiştirilmesi', 'nitelikli mala zarar verme', 'yağma' ve 'silahlı suç örgütüne üye olma' suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 3’ü 18 yaşından küçük olmak üzere 8’i tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

