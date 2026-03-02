https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/casperlar-sorusturmasi-8-supheli-tutuklandi-1103948478.html
Casperlar soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
Casperlar soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da yağma amaçlı kundaklama eylemleri gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan, kamuoyunda 'Casperlar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne... 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T22:03+0300
2026-03-02T22:03+0300
2026-03-02T22:03+0300
türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
casper
çete
çete şiddeti
organize suç çetesi
rakip çeteler
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/0b/1049712056_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4afddb80f97258ea4acaab6ebef8a393.jpg
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 24 ve 26 Şubat’ta düzenlenen kundaklama eylemlerine karıştıkları belirlenen, 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.'Casperlar' olarak bilinen çeteye üye olan şüpheliler hakkında 'tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve el değiştirilmesi', 'nitelikli mala zarar verme', 'yağma' ve 'silahlı suç örgütüne üye olma' suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 3’ü 18 yaşından küçük olmak üzere 8’i tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/casperlar-sorusturmasinda-7si-polis-14-tutuklama-1103711195.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/0b/1049712056_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3b029e5bdfa23daf5470bd8510f22be3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cumhuriyet başsavcılığı, casper, çete, çete şiddeti, organize suç çetesi, rakip çeteler, i̇stanbul
cumhuriyet başsavcılığı, casper, çete, çete şiddeti, organize suç çetesi, rakip çeteler, i̇stanbul
Casperlar soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
İstanbul’da yağma amaçlı kundaklama eylemleri gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan, kamuoyunda 'Casperlar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada 10 şüpheliden 8’i tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 24 ve 26 Şubat’ta düzenlenen kundaklama eylemlerine karıştıkları belirlenen, 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.
'Casperlar' olarak bilinen çeteye üye olan şüpheliler hakkında 'tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve el değiştirilmesi', 'nitelikli mala zarar verme', 'yağma' ve 'silahlı suç örgütüne üye olma' suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 3’ü 18 yaşından küçük olmak üzere 8’i tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.