https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/casperlar-sorusturmasinda-7si-polis-14-tutuklama-1103711195.html

'Casperlar' soruşturmasında 7’si polis 14 tutuklama

'Casperlar' soruşturmasında 7’si polis 14 tutuklama

Sputnik Türkiye

Kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, 7’si polis 14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheliye adli kontrol... 23.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-23T10:16+0300

2026-02-23T10:16+0300

2026-02-23T10:16+0300

türki̇ye

casper

tutuklama

muğla

bursa

giresun

bakırköy adliyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095091212_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_399c1362741400f8d10f6ecb88ae2030.jpg

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 18 zanlının işlemleri tamamlandı.Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerden 17’si tutuklama, 1’i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 7’si polis, 1’i zabıt katibi 14 şüphelinin tutuklanmasına; 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.Soruşturmada 'kamu görevlileriyle irtibat' iddiasıSoruşturmada, örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği, bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmalarda örgütün idareci ve üyelerinin görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden “suç, aranma, araç, yakalama kaydı” gibi sorgulamalarla bilgi aldığı tespit edildi.Dijital materyaller incelendiÖrgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda elde edilen dijital materyallerin incelendiği bildirildi.Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen aralarında 9 polis memuru, zabıt katibi, gümrük muhafaza memuru ile müstafi polis memurunun da bulunduğu 19 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından 19 Şubat’ta İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak’ta operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan, yurt dışında bulunan ve ülkeye giriş yapmasının ardından gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/soguk-dalga-geliyor-turkiyenin-yarisinda-kar-yagisi-bekleniyor-soguk-subatlardan-bir-tanesi-1103709705.html

türki̇ye

muğla

bursa

giresun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

casper, tutuklama, muğla, bursa, giresun, bakırköy adliyesi