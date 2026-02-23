https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/casperlar-sorusturmasinda-7si-polis-14-tutuklama-1103711195.html
'Casperlar' soruşturmasında 7'si polis 14 tutuklama
'Casperlar' soruşturmasında 7’si polis 14 tutuklama
23.02.2026
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 18 zanlının işlemleri tamamlandı.Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerden 17’si tutuklama, 1’i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 7’si polis, 1’i zabıt katibi 14 şüphelinin tutuklanmasına; 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.Soruşturmada 'kamu görevlileriyle irtibat' iddiasıSoruşturmada, örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği, bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmalarda örgütün idareci ve üyelerinin görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden “suç, aranma, araç, yakalama kaydı” gibi sorgulamalarla bilgi aldığı tespit edildi.Dijital materyaller incelendiÖrgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda elde edilen dijital materyallerin incelendiği bildirildi.Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen aralarında 9 polis memuru, zabıt katibi, gümrük muhafaza memuru ile müstafi polis memurunun da bulunduğu 19 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından 19 Şubat’ta İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak’ta operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan, yurt dışında bulunan ve ülkeye giriş yapmasının ardından gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
