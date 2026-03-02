https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/bakan-bayraktar-enerji-piyasalarinda-istikrarin-korunmasi-icin-calismayi-surdurecegiz-1103943714.html
Bakan Bayraktar: Enerji piyasalarında istikrarın korunması için çalışmayı sürdüreceğiz
Bakan Bayraktar: Enerji piyasalarında istikrarın korunması için çalışmayı sürdüreceğiz
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek enerji piyasalarında istikrarın korunması için... 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T17:50+0300
2026-03-02T17:50+0300
2026-03-02T17:50+0300
türki̇ye
alparslan bayraktar
enerji
nükleer enerji
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
nükleer enerji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0a/1082651487_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_0ac215246cd2dd2028f872125079e9dc.jpg
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'la jeopolitik riskleri ve bunların küresel enerji piyasalarına olası etkilerini değerlendirdiklerini bildirdi.Hürmüz Boğazı’na ilişkin olası senaryoların enerji piyasalarına etkilerini değerlendirdiklerini belirten Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/akaryakita-bir-zam-daha-geliyor-benzin-motorin-ve-lpg-fiyatlari-ne-kadar-1103942817.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0a/1082651487_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_5e5dfe3179bd771f4bdf54dba8843308.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
alparslan bayraktar, enerji, nükleer enerji, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), nükleer enerji
alparslan bayraktar, enerji, nükleer enerji, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), nükleer enerji
Bakan Bayraktar: Enerji piyasalarında istikrarın korunması için çalışmayı sürdüreceğiz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek enerji piyasalarında istikrarın korunması için tüm paydaşlarla eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'la jeopolitik riskleri ve bunların küresel enerji piyasalarına olası etkilerini değerlendirdiklerini bildirdi.
Hürmüz Boğazı’na ilişkin olası senaryoların enerji piyasalarına etkilerini değerlendirdiklerini belirten Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye olarak kaynak çeşitliliğine dayalı doğal gaz tedarik portföyümüz, güçlü LNG altyapımız, artan yer altı depolama kapasitemiz ve güçlü iletim sistemimiz sayesinde enerji arz güvenliğini çok boyutlu bir yapı içinde yönetiyoruz. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor, gerilimin uluslararası hukuk ve diplomasi zemininde en kısa sürede düşürülmesini temenni ediyoruz. Enerji piyasalarında istikrarın korunması için tüm paydaşlarla eş güdüm içinde çalışmayı sürdüreceğiz.