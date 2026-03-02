Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Bakan Bayraktar: Enerji piyasalarında istikrarın korunması için çalışmayı sürdüreceğiz
Bakan Bayraktar: Enerji piyasalarında istikrarın korunması için çalışmayı sürdüreceğiz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek enerji piyasalarında istikrarın korunması için... 02.03.2026, Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'la jeopolitik riskleri ve bunların küresel enerji piyasalarına olası etkilerini değerlendirdiklerini bildirdi.Hürmüz Boğazı'na ilişkin olası senaryoların enerji piyasalarına etkilerini değerlendirdiklerini belirten Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
Bakan Bayraktar: Enerji piyasalarında istikrarın korunması için çalışmayı sürdüreceğiz

17:50 02.03.2026
© AHMET AKBUĞA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
© AHMET AKBUĞA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek enerji piyasalarında istikrarın korunması için tüm paydaşlarla eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'la jeopolitik riskleri ve bunların küresel enerji piyasalarına olası etkilerini değerlendirdiklerini bildirdi.
Hürmüz Boğazı’na ilişkin olası senaryoların enerji piyasalarına etkilerini değerlendirdiklerini belirten Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye olarak kaynak çeşitliliğine dayalı doğal gaz tedarik portföyümüz, güçlü LNG altyapımız, artan yer altı depolama kapasitemiz ve güçlü iletim sistemimiz sayesinde enerji arz güvenliğini çok boyutlu bir yapı içinde yönetiyoruz. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor, gerilimin uluslararası hukuk ve diplomasi zemininde en kısa sürede düşürülmesini temenni ediyoruz. Enerji piyasalarında istikrarın korunması için tüm paydaşlarla eş güdüm içinde çalışmayı sürdüreceğiz.
Otogaz (LPG) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
EKONOMİ
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?
17:17
