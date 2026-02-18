https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/iran-hurmuz-bogazinin-bazi-bolumlerini-kapatti-kuresel-enerji-piyasalarinda-alarm-1103608694.html

İran Hürmüz Boğazı’nın bazı bölümlerini kapattı: Küresel enerji piyasalarında alarm

Sputnik Türkiye

İran, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın bazı bölümlerini geçici olarak kapattığını duyurdu. Kararın, ABD ile artan... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103285629_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8689ee1d96f6341808044e90132aa640.jpg

Yaklaşık 33 kilometre genişliğe sahip olan Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’ni Umman Körfezi’ne bağlayan en stratejik geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.Tahran yönetimi, kapanmanın “güvenlik ve denizcilik gerekçeleriyle” birkaç saat süreceğini açıkladı. Ancak kararın kapsamı ve tanker trafiğine etkisinin boyutu henüz netleşmedi.Küresel petrol arzı için kilit arterSuudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran’dan çıkan petrol ve doğalgaz sevkiyatının büyük bölümü bu dar su yolundan geçiyor. Sevkiyatın önemli kısmı Asya pazarlarına, özellikle Çin’e ulaşıyor.Enerji uzmanlarına göre Hürmüz Boğazı’nda yaşanacak her gerilim, petrol fiyatları üzerinde anlık ve sert yükselişlere yol açabilir. Küresel enerji arz zincirinin kırılgan yapısı, bölgedeki askeri hareketliliği daha da kritik hale getiriyor.1980’lerden bu yana en dikkat çekici adımHürmüz’ün kapatılması, İran-Irak Savaşı döneminden bu yana atılan en çarpıcı adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Tahran, geçmişte sık sık boğazı kapatma tehdidinde bulunmuş ancak bunu fiilen uygulamaya koymamıştı.Bu hamle, Washington ile Tahran arasında artan tansiyonun gölgesinde geldi. ABD’nin İran’a yönelik askeri seçenekleri gündeme getirmesi, İran’ın da küresel ekonomiye yönelik bir “risk mesajı” verdiği şeklinde yorumlanıyor.CENTCOM’dan henüz açıklama yokBölgede askeri varlığı bulunan United States Central Command (CENTCOM) konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak daha önceki tatbikatlar sırasında yapılan uyarılarda, “güvensiz ve profesyonel olmayan” askeri manevraların çarpışma ve tırmanma riskini artırabileceği belirtilmişti.Enerji piyasaları nasıl etkilenir?Ekonomistler, geçici dahi olsa Hürmüz’de yaşanacak bir kesintinin, arz beklentileri üzerinden fiyatları yukarı çekebileceğini vurguluyor. Küresel petrol ticaretinin beşte birinin geçtiği bu dar boğazda oluşabilecek uzun süreli bir kriz, yalnızca enerji fiyatlarını değil, küresel enflasyon ve navlun maliyetlerini de etkileyebilir.

