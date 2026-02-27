https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/bes-kanser-turunde-dikkat-ceken-sonuc-vejetaryen-beslenme-kanser-riskini-azaltiyor-mu-1103873775.html

Beş kanser türünde dikkat çeken sonuç: Vejetaryen beslenme kanser riskini azaltıyor mu?

27.02.2026

Uzun yıllar boyunca takip edilen 1.8 milyondan fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmada, vejetaryen beslenmenin bazı kanser türlerine karşı koruyucu olabileceği belirtildi.Araştırmaya göre vejetaryenlerde pankreas kanseri riski yüzde 21, prostat kanseri riski yüzde 12, meme kanseri riski yüzde 9 daha düşük bulundu. Ayrıca böbrek kanseri riskinin yüzde 28, multiple miyelom riskinin ise yüzde 31 daha az olduğu aktarıldı.Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Aurora Pérez-Cornago, bunun vejetaryen beslenenler için 'gerçekten iyi bir haber' olduğunu söyledi.Hangi kanserlerde risk azaldı?Araştırmanın, vejetaryenlerde toplamda beş kanser türünde daha düşük risk gösterdiği bildirildi. Bu kanserlerin, toplumda sık görülen türler arasında yer aldığı ifade edildi. Öte yandan araştırmada bazı dikkat çekici bulgular da yer aldı.Vejetaryenlerin, yemek borusunun en yaygın kanser türü olan skuamöz hücreli karsinom riskinin neredeyse iki katına çıktığı aktarıldı.Uzmanlar bunun, bazı B vitaminleri gibi temel besin öğelerinin eksikliğiyle ilişkili olabileceğini öne sürdü.Veganlarda farklı tabloAraştırmada veganların, et tüketenlere kıyasla bağırsak kanseri riskinin yüzde 40 daha yüksek olduğu bildirildi. Bunun olası nedenleri arasında günlük kalsiyum alımının düşük olması gösterildi.Uzmanlar, et tüketiminin mi risk oluşturduğu yoksa vejetaryen beslenmede yer alan bazı unsurların mı koruyucu etki sağladığının henüz net olmadığını belirtti.Prof. Tim Key, “Farkın daha çok et tüketiminden kaynaklanıyor olabileceğini düşünüyorum, ancak bu doğrudan incelenmedi” ifadelerini kullandı.Uzmanlardan temkinli değerlendirmeBritish Journal of Cancer dergisinde yayımlanan araştırmada 17 farklı kanser türü incelendiği aktarıldı. Vejetaryenlerin bağırsak kanserine karşı daha düşük risk taşıdığına dair güçlü bir kanıt bulunmadığı belirtildi.Bazı uzmanlar, dengeli ve ölçülü et tüketimini içeren beslenme modelinin de değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.Prof. Jules Griffin, ideal beslenme modelinin, hem etin ölçülü tüketildiği hem de gerekli besin öğelerinin karşılandığı bir sistem olabileceğini söyledi.

