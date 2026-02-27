https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/afganistan-ve-pakistan-arasinda-son-askeri-guc-karsilastirmasi-rakamlar-ne-soyluyor-1103867760.html
Afganistan ve Pakistan arasında son askeri güç karşılaştırması: Rakamlar ne söylüyor?
Afganistan ve Pakistan arasında son askeri güç karşılaştırması: Rakamlar ne söylüyor?
Sputnik Türkiye
Güney Asya’da tansiyon yükselirken Afganistan ve Pakistan arasındaki askeri kapasite farkı yeniden gündemde. Nüfus, aktif asker sayısı, yedek güç, milis... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T17:57+0300
2026-02-27T17:57+0300
2026-02-27T17:57+0300
savunma
kara
pakistan
asya & pasifik
afganistan
f-16
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103854413_0:192:2960:1857_1920x0_80_0_0_ff09bf48f47b21aa1d10f2bf535e395b.jpg
Bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde Afganistan ile Pakistan arasındaki askeri güç karşılaştırması, güvenlik çevrelerinde yeniden tartışılmaya başlandı. Son açıklanan veriler; nüfus, aktif asker sayısı, yedek personel, milis gücü ve savunma bütçesi bakımından iki ülke arasında belirgin bir fark olduğunu ortaya koyuyor.Nüfus farkı stratejik derinliği etkiliyorVerilere göre:Yaklaşık altı katlık nüfus farkı, Pakistan’a hem insan kaynağı hem de askeri mobilizasyon açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Uzmanlara göre bu tablo, uzun süreli bir çatışma senaryosunda Pakistan’ın lojistik ve personel sürdürülebilirliği açısından elini güçlendiriyor.Aktif asker sayısında büyük uçurumPakistan ordusu, aktif asker sayısı bakımından Afganistan’ın yaklaşık dokuz katı büyüklüğe sahip. Bu durum, konvansiyonel savaş senaryolarında Pakistan lehine ciddi bir üstünlük anlamına geliyor.Yedek asker gücü: Afganistan’da yok, Pakistan’da yarım milyonYedek asker kapasitesi, kriz anlarında ordunun hızla genişletilmesini mümkün kılıyor. Bu alanda Afganistan’ın resmi bir yedek gücünün bulunmaması, askeri esneklik açısından önemli bir dezavantaj olarak değerlendiriliyor.Milis gücü dengesiAfganistan’da silahlı milis yapılarının varlığı dikkat çekse de, Pakistan’ın milis kapasitesi de sayısal olarak oldukça yüksek. Ancak uzmanlar, milis güçlerin disiplin ve komuta-kontrol yapısı açısından düzenli ordu ile aynı seviyede değerlendirilemeyeceğini vurguluyor.Savunma bütçesiSavunma harcamalarında ortaya çıkan dev fark, askeri teknolojiden hava gücüne, zırhlı birliklerden füze sistemlerine kadar geniş bir alanda Pakistan’ın üstünlüğünü pekiştiriyor. Modernizasyon, eğitim ve silah tedariki gibi başlıklarda Pakistan’ın daha kurumsal ve kapsamlı bir askeri altyapıya sahip olduğu görülüyor.Hava kuvvetleri dengesi ne durumda? En büyük fark buradaKara kuvvetlerinde açık üstünlük Pakistan’da görünürken, asıl fark hava kuvvetleri kapasitesi, savaş uçağı envanteri ve savunma bütçesinde ortaya çıkıyor. Son veriler ışığında iki ülkenin askeri ve hava gücü dengesi analiz edildi.2021 sonrası süreçte Afganistan’ın düzenli hava gücü büyük ölçüde dağıldı. Envanterde kalan unsurların önemli bölümü:Ancak operasyonel, modern ve organize bir Afganistan hava kuvvetleri kapasitesinden söz etmek zor. Jet savaş uçağı filosu fiilen bulunmuyor.Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) kapasitesiBuna karşılık Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) bölgenin en organize hava güçlerinden biri olarak kabul ediliyor. Envanterinde:bulunuyor.Toplam savaş uçağı sayısı yüzlerle ifade ediliyor ve Pakistan, hava üstünlüğü kurma kapasitesine sahip bir yapı sergiliyor.Stratejik tablo ne söylüyor?Genel çerçevede değerlendirildiğinde:başlıklarının tamamında Pakistan askeri güç açısından Afganistan’ın önünde bulunuyor.Buna karşın Afganistan’ın coğrafi yapısı, dağlık arazi avantajı ve düzensiz savaş tecrübesi gibi unsurlar, klasik askeri denklemin ötesinde faktörler olarak öne çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/disisleri-bakani-fidan-pakistan-afganistan-katar-ve-suudi-arabistanli-mevkidaslariyla-gorustu-1103863653.html
pakistan
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103854413_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_b55067dfeb0b69f92b38d7204a3d9154.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afganistan askeri gücü, pakistan askeri gücü, afganistan pakistan karşılaştırması, güney asya güvenlik dengesi, aktif asker sayısı, savunma bütçesi, milis gücü, afganistan pakistan son durum, bölgesel askeri denge
afganistan askeri gücü, pakistan askeri gücü, afganistan pakistan karşılaştırması, güney asya güvenlik dengesi, aktif asker sayısı, savunma bütçesi, milis gücü, afganistan pakistan son durum, bölgesel askeri denge
Afganistan ve Pakistan arasında son askeri güç karşılaştırması: Rakamlar ne söylüyor?
Güney Asya’da tansiyon yükselirken Afganistan ve Pakistan arasındaki askeri kapasite farkı yeniden gündemde. Nüfus, aktif asker sayısı, yedek güç, milis kapasitesi ve savunma bütçesi verileri iki ülke arasında ciddi bir asimetri olduğunu ortaya koyuyor. İşte son verilerle Afganistan-Pakistan askeri güç karşılaştırması…
Bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde Afganistan ile Pakistan arasındaki askeri güç karşılaştırması, güvenlik çevrelerinde yeniden tartışılmaya başlandı. Son açıklanan veriler; nüfus, aktif asker sayısı, yedek personel, milis gücü ve savunma bütçesi bakımından iki ülke arasında belirgin bir fark olduğunu ortaya koyuyor.
Nüfus farkı stratejik derinliği etkiliyor
Afganistan nüfusu:
40 milyon
Pakistan nüfusu:
252 milyon
Yaklaşık altı katlık nüfus farkı, Pakistan’a hem insan kaynağı hem de askeri mobilizasyon açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Uzmanlara göre bu tablo, uzun süreli bir çatışma senaryosunda Pakistan’ın lojistik ve personel sürdürülebilirliği açısından elini güçlendiriyor.
Aktif asker sayısında büyük uçurum
Afganistan aktif askeri personel:
75 bin
Pakistan aktif askeri personel:
660 bin
Pakistan ordusu, aktif asker sayısı bakımından Afganistan’ın yaklaşık dokuz katı büyüklüğe sahip. Bu durum, konvansiyonel savaş senaryolarında Pakistan lehine ciddi bir üstünlük anlamına geliyor.
Yedek asker gücü: Afganistan’da yok, Pakistan’da yarım milyon
Afganistan yedek askeri personel:
0
Pakistan yedek askeri personel:
550 bin
Yedek asker kapasitesi, kriz anlarında ordunun hızla genişletilmesini mümkün kılıyor. Bu alanda Afganistan’ın resmi bir yedek gücünün bulunmaması, askeri esneklik açısından önemli bir dezavantaj olarak değerlendiriliyor.
Afganistan milis gücü:
90 bin
Pakistan milis gücü:
500 bin
Afganistan’da silahlı milis yapılarının varlığı dikkat çekse de, Pakistan’ın milis kapasitesi de sayısal olarak oldukça yüksek. Ancak uzmanlar, milis güçlerin disiplin ve komuta-kontrol yapısı açısından düzenli ordu ile aynı seviyede değerlendirilemeyeceğini vurguluyor.
Afganistan savunma bütçesi:
1,93 milyar dolar
Pakistan savunma bütçesi:
88,1 milyar dolar
Savunma harcamalarında ortaya çıkan dev fark, askeri teknolojiden hava gücüne, zırhlı birliklerden füze sistemlerine kadar geniş bir alanda Pakistan’ın üstünlüğünü pekiştiriyor. Modernizasyon, eğitim ve silah tedariki gibi başlıklarda Pakistan’ın daha kurumsal ve kapsamlı bir askeri altyapıya sahip olduğu görülüyor.
Hava kuvvetleri dengesi ne durumda? En büyük fark burada
Kara
kuvvetlerinde açık üstünlük Pakistan’da görünürken, asıl fark hava kuvvetleri kapasitesi
, savaş uçağı envanteri ve savunma bütçesinde ortaya çıkıyor. Son veriler ışığında iki ülkenin askeri ve hava gücü dengesi analiz edildi.
2021 sonrası süreçte Afganistan’ın düzenli hava gücü büyük ölçüde dağıldı. Envanterde kalan unsurların önemli bölümü:
Ancak operasyonel, modern ve organize bir Afganistan hava kuvvetleri kapasitesinden söz etmek zor. Jet savaş uçağı filosu fiilen bulunmuyor.
Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) kapasitesi
Buna karşılık Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) bölgenin en organize hava güçlerinden biri olarak kabul ediliyor. Envanterinde:
JF-17 Thunder çok rollü savaş uçakları
Erken ihbar ve kontrol (AWACS) sistemleri
Gelişmiş hava savunma sistemleri
İnsansız hava araçları (İHA/SİHA)
Toplam savaş uçağı sayısı yüzlerle ifade ediliyor ve Pakistan, hava üstünlüğü kurma kapasitesine sahip bir yapı sergiliyor.
Stratejik tablo ne söylüyor?
Genel çerçevede değerlendirildiğinde:
Aktif ve yedek asker kapasitesi
başlıklarının tamamında Pakistan askeri güç açısından Afganistan’ın önünde bulunuyor.
Buna karşın Afganistan’ın coğrafi yapısı, dağlık arazi avantajı ve düzensiz savaş tecrübesi gibi unsurlar, klasik askeri denklemin ötesinde faktörler olarak öne çıkıyor.