Afganistan ve Pakistan arasında son askeri güç karşılaştırması: Rakamlar ne söylüyor?

Afganistan ve Pakistan arasında son askeri güç karşılaştırması: Rakamlar ne söylüyor?

27.02.2026

Bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde Afganistan ile Pakistan arasındaki askeri güç karşılaştırması, güvenlik çevrelerinde yeniden tartışılmaya başlandı. Son açıklanan veriler; nüfus, aktif asker sayısı, yedek personel, milis gücü ve savunma bütçesi bakımından iki ülke arasında belirgin bir fark olduğunu ortaya koyuyor.Nüfus farkı stratejik derinliği etkiliyorVerilere göre:Yaklaşık altı katlık nüfus farkı, Pakistan’a hem insan kaynağı hem de askeri mobilizasyon açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Uzmanlara göre bu tablo, uzun süreli bir çatışma senaryosunda Pakistan’ın lojistik ve personel sürdürülebilirliği açısından elini güçlendiriyor.Aktif asker sayısında büyük uçurumPakistan ordusu, aktif asker sayısı bakımından Afganistan’ın yaklaşık dokuz katı büyüklüğe sahip. Bu durum, konvansiyonel savaş senaryolarında Pakistan lehine ciddi bir üstünlük anlamına geliyor.Yedek asker gücü: Afganistan’da yok, Pakistan’da yarım milyonYedek asker kapasitesi, kriz anlarında ordunun hızla genişletilmesini mümkün kılıyor. Bu alanda Afganistan’ın resmi bir yedek gücünün bulunmaması, askeri esneklik açısından önemli bir dezavantaj olarak değerlendiriliyor.Milis gücü dengesiAfganistan’da silahlı milis yapılarının varlığı dikkat çekse de, Pakistan’ın milis kapasitesi de sayısal olarak oldukça yüksek. Ancak uzmanlar, milis güçlerin disiplin ve komuta-kontrol yapısı açısından düzenli ordu ile aynı seviyede değerlendirilemeyeceğini vurguluyor.Savunma bütçesiSavunma harcamalarında ortaya çıkan dev fark, askeri teknolojiden hava gücüne, zırhlı birliklerden füze sistemlerine kadar geniş bir alanda Pakistan’ın üstünlüğünü pekiştiriyor. Modernizasyon, eğitim ve silah tedariki gibi başlıklarda Pakistan’ın daha kurumsal ve kapsamlı bir askeri altyapıya sahip olduğu görülüyor.Hava kuvvetleri dengesi ne durumda? En büyük fark buradaKara kuvvetlerinde açık üstünlük Pakistan’da görünürken, asıl fark hava kuvvetleri kapasitesi, savaş uçağı envanteri ve savunma bütçesinde ortaya çıkıyor. Son veriler ışığında iki ülkenin askeri ve hava gücü dengesi analiz edildi.2021 sonrası süreçte Afganistan’ın düzenli hava gücü büyük ölçüde dağıldı. Envanterde kalan unsurların önemli bölümü:Ancak operasyonel, modern ve organize bir Afganistan hava kuvvetleri kapasitesinden söz etmek zor. Jet savaş uçağı filosu fiilen bulunmuyor.Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) kapasitesiBuna karşılık Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) bölgenin en organize hava güçlerinden biri olarak kabul ediliyor. Envanterinde:bulunuyor.Toplam savaş uçağı sayısı yüzlerle ifade ediliyor ve Pakistan, hava üstünlüğü kurma kapasitesine sahip bir yapı sergiliyor.Stratejik tablo ne söylüyor?Genel çerçevede değerlendirildiğinde:başlıklarının tamamında Pakistan askeri güç açısından Afganistan’ın önünde bulunuyor.Buna karşın Afganistan’ın coğrafi yapısı, dağlık arazi avantajı ve düzensiz savaş tecrübesi gibi unsurlar, klasik askeri denklemin ötesinde faktörler olarak öne çıkıyor.

