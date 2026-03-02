Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/2025-yili-buyume-rakamlari-aciklandi-1103927004.html
Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi, geçen yılın yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3.6 büyüdü
Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi, geçen yılın yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3.6 büyüdü
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi 2025 yılının son çeyreğinde 3,4 oranında, 2025'in tamamında ise yüzde... 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T10:16+0300
2026-03-02T10:58+0300
ekonomi̇
türkiye
büyüme
tüi̇k
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın dördüncü çeyreğine (ekim-aralık dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.Üretim yöntemine göre dört çeyrek toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,6 arttı.Büyüme rakamlarıÜretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41,3 artarak 63 trilyon 20 milyar 906 milyon TL oldu.Mehmet Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil oldukHazine ve Maliye Bakanı Şimşek GSYH'yı değerlendirdi ve "Kişi başına gelir 18 bin 40 dolara yükseldi. Kalıcı refah artışı hedefimiz için kritik eşik olan yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025'te dahil olduğumuzu öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.Kişi başına GSYH 712 bin 200 liraKişi başına GSYH 2025 yılında cari fiyatlarla 712 bin 200 TL, ABD doları cinsinden 18 bin 040 olarak hesaplandı.GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,0, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 6,9, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,8, sanayi yüzde 2,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,0 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 8,8 azaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-ekonomi-mesaji-makroekonomik-temellerimiz-saglam-1103926383.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_730f067684c37c2ccff73f17329b96e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, büyüme, tüi̇k
türkiye, büyüme, tüi̇k

Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi, geçen yılın yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3.6 büyüdü

10:16 02.03.2026 (güncellendi: 10:58 02.03.2026)
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
© AA
Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi 2025 yılının son çeyreğinde 3,4 oranında, 2025'in tamamında ise yüzde 3,6 büyüdü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın dördüncü çeyreğine (ekim-aralık dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Üretim yöntemine göre dört çeyrek toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,6 arttı.

Büyüme rakamları

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41,3 artarak 63 trilyon 20 milyar 906 milyon TL oldu.

Mehmet Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek GSYH'yı değerlendirdi ve "Kişi başına gelir 18 bin 40 dolara yükseldi. Kalıcı refah artışı hedefimiz için kritik eşik olan yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025'te dahil olduğumuzu öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kişi başına GSYH 712 bin 200 lira

Kişi başına GSYH 2025 yılında cari fiyatlarla 712 bin 200 TL, ABD doları cinsinden 18 bin 040 olarak hesaplandı.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,0, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 6,9, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,8, sanayi yüzde 2,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,0 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 8,8 azaldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ekonomi mesajı: 'Makroekonomik temellerimiz sağlam'
09:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала