Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi, geçen yılın yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3.6 büyüdü

Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi, geçen yılın yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3.6 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi 2025 yılının son çeyreğinde 3,4 oranında, 2025'in tamamında ise yüzde... 02.03.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın dördüncü çeyreğine (ekim-aralık dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.Üretim yöntemine göre dört çeyrek toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,6 arttı.Büyüme rakamlarıÜretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41,3 artarak 63 trilyon 20 milyar 906 milyon TL oldu.Mehmet Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil oldukHazine ve Maliye Bakanı Şimşek GSYH'yı değerlendirdi ve "Kişi başına gelir 18 bin 40 dolara yükseldi. Kalıcı refah artışı hedefimiz için kritik eşik olan yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025'te dahil olduğumuzu öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.Kişi başına GSYH 712 bin 200 liraKişi başına GSYH 2025 yılında cari fiyatlarla 712 bin 200 TL, ABD doları cinsinden 18 bin 040 olarak hesaplandı.GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,0, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 6,9, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,8, sanayi yüzde 2,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,0 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 8,8 azaldı.

