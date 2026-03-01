https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/liverpool-macina-dogru-okan-buruk-juventus-favoriydi-ama-turu-galatasaray-gecti-liverpool-da-bu-1103900738.html

Liverpool maçına doğru Okan Buruk: Juventus favoriydi ama turu Galatasaray geçti, Liverpool da bu turun favorisi

Liverpool maçına doğru Okan Buruk: Juventus favoriydi ama turu Galatasaray geçti, Liverpool da bu turun favorisi

Sputnik Türkiye

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yoğun fikstürde hem Trendyol Süper Lig'de liderliklerini sürdürmenin hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yollarına devam... 01.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-01T08:01+0300

2026-03-01T08:01+0300

2026-03-01T08:01+0300

spor

okan buruk

sacha boey

noa lang

liverpool

juventus

galatasaray

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103901179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b26eb5fe7528d149873b7a7cc94b1d88.jpg

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Park'ta Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Şampiyonlar Ligi'nde 3 gün önce deplasmanda İtalya temsilcisi Juventus ile zorlu bir maç oynadıklarını hatırlatan Buruk, şu ifadeleri kullandı:"Liverpool bu turun favorisi olacak"Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile yapacakları maçları değerlendirdi.Liverpool'u lig etabında yendiklerini hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Oynadığımızda formda olan bir Liverpool vardı. Biz oynadıktan sonra kendi kalitelerinin altında sonuçlar aldılar. Şimdi yeniden yükselişe geçtiler. O zamana göre daha oturmuş bir kadroları var. Aynı oyuncularla aynı sistemde oynuyorlar. Rakibi tanıma açısından zorlanmayacağız. Biz de benzer bir kadroylayız. Play-off turunda Juventus favoriydi ama turu Galatasaray geçti. Burada da Liverpool bu turun favorisi olacak. Turu geçmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu seviyede hata yapmamak gerek. Maç içinde konsantrasyonu kaybettiğinizde sizi cezalandırıyorlar. Bunu Juventus maçında yaşadık. Türk futbolu için önemli bir eşleşme olacak. Artık son 16'dayız. Buna seviniyoruz ama hedefimiz burada bitirmek değil. Elimizden gelenin en fazlasını yapıp çeyrek finale çıkmak istiyoruz." diye konuştu.Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, takımının mücadele ettiği 3 kulvardaki başarıya odaklanması gerektiğini söyledi.Kiralık olarak forma giyen Sacha Boey'in bonservisini alıp almayacaklarının sorulması üzerine 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Boey, çok uzun süre maç oynamadı. Gelmeden önce bir hastalık geçirmişti. Maç eksiğini tamamlamaya çalışıyoruz. Bu gol de onun için önemli bir moral oldu. Takıma katkı veriyor. Noa Lang ve Yaser Asprilla ile de bonservis konusu konuşuluyor. Bu, sezon bittikten sonra değerlendirilecek şeyler. Asıl odaklanmamız gereken şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarımız." yanıtını verdi."Yunus ve Sallai, Beşiktaş derbisine hazır olacak"Okan Buruk, ağrıları nedeniyle kadroda yer almayan Yunus Akgün ile Roland Sallai'nin 25. haftadaki Beşiktaş derbisine yetişeceğini dile getirdi.İki futbolcunun durumuyla ilgili bilgi veren Buruk, "Juventus maçında Yunus'un ağrıları vardı. Bundan dolayı oynamadı. Yunus birçok maçı bu ağrılarla oynuyor. İğne ile oynadığı maçlar var. Her zaman takımı için büyük fedakarlık yapıyor. Bizim için çok önemli ve değerli bir oyuncu. Bu maçtan önce de ağrısı vardı. Fayda sağlayamayacağını düşündüğümüz için oynatmadık. Sallai de dünkü antrenmanda bir sakatlık yaşadı. İkisinin de Beşiktaş maçına hazır olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Wilfried Singo'nun performansını öven tecrübeli teknik adam, "Singo'nun hem savunma hem de topu oyuna sokma anlamında üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Birçok mevkide bize katkı sağlıyor. Sağ bek ve stoper oynayabiliyor. Juventus maçında orta sahada da iyi bir izlenim verdi. Bu kadar çok yönlü ve atlet bir oyuncunun kadromuzda olması sevindirici." dedi."Beşiktaş derbisiyle ilgili bir erteleme talebimiz olmadı"Okan Buruk, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda yapılacak Beşiktaş derbisiyle ilgili erteleme taleplerinin olmadığını kaydetti.Bir basın mensubunun derbinin ertelenmesinin gündemde olduğunu söylemesi üzerine Buruk, "Benim bundan haberim yok. Ligin fikstürü de belli. Zaten milli takımdan dolayı Göztepe maçı ertelenecek. Onun nereye konacağı belli değil. Beşiktaş derbisiyle ilgili bir erteleme talebimiz olmadı. Çıkıp oynayacağız. Üç gün sonra da Liverpool ile karşılaşacağız." diye konuştu."Ben bir ipin üzerinde yürüyorum"Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tüm olumsuzluklarla ilgili sorumluluğu üstlendiğini belirterek oyuncuları için taraftarlardan destek istedi.Teknik adam olarak çok sık eleştirildiğinin sorulması üzerine Buruk, şöyle konuştu:Kendisi için de destek isteyip istemediği sorusuna Buruk, "Taraftarımız her zaman beni destekliyor. Statlarda, havalimanlarında çok samimi bir destek var. ultrAslan, dünyanın her yerinde bana da destek veriyor. Burada bütün tribünler beni ve oyuncularımı bağırlarına basıyor. Bu bizi mutlu ediyor. Biz de onlar için daha fazla şey yapmak için çabalayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/12-dev-adam-sirbistani-82-78-maglup-etti-1103881471.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

okan buruk, sacha boey, noa lang, liverpool, juventus, galatasaray