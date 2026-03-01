Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/turkiye-tenis-federasyonundan-dubaideki-milli-sporcular-icin-aciklama-1103909095.html
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan Dubai'deki milli sporcular için açıklama
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan Dubai'deki milli sporcular için açıklama
Sputnik Türkiye
Türkiye Tenis Federasyonu, İran ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler sonrası turnuvalar için Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan milli sporcu ve... 01.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-01T12:42+0300
2026-03-01T12:42+0300
yaşam
türkiye
birleşik arap emirlikleri (bae)
i̇ran
dışişleri bakanlığı
türkiye tenis federasyonu (ttf)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102353/31/1023533131_8:0:1912:1071_1920x0_80_0_0_9126dc5060fc31bfb6ef93a0421e68bb.jpg
Türkiye Tenis Federasyonundan BAE'de bulunan sporcularla ilgili açıklama:Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada sporcuların kulüpleri Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü ile Enka Spor Kulübü yetkilileriyle de bilgi paylaşımı yapıldığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/israil-ve-abdnin-irana-saldirilarinda-2-gun-hamaney-hayatini-kaybetti-iran-cevap-vermeye-1103898630.html
birleşik arap emirlikleri (bae)
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102353/31/1023533131_246:0:1674:1071_1920x0_80_0_0_cd20419fabca277d882595f2444b5644.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, birleşik arap emirlikleri (bae), i̇ran, dışişleri bakanlığı, türkiye tenis federasyonu (ttf)
türkiye, birleşik arap emirlikleri (bae), i̇ran, dışişleri bakanlığı, türkiye tenis federasyonu (ttf)

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan Dubai'deki milli sporcular için açıklama

12:42 01.03.2026
© Fotoğraf : PixabayTenis topu ve raketi
Tenis topu ve raketi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2026
© Fotoğraf : Pixabay
Abone ol
Türkiye Tenis Federasyonu, İran ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler sonrası turnuvalar için Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan milli sporcu ve hakemlerle ilgili açıklama yaptı.
Türkiye Tenis Federasyonundan BAE'de bulunan sporcularla ilgili açıklama:
Federasyonumuz ekiplerimizle iletişim halindedir. En yakın fırsatta ekiplerimizin ülkemize geri dönüşlerini sağlamaya çalışıyoruz. Dışişleri Bakanlığı yetkililerine destekleri için teşekkür ederiz
Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İran ve çevre ülkelerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak turnuvalar için bölgede bulunan sporcular Ergi Kırkın, Mert Alkaya, Yankı Erel ile ekipleri ve hakem Toygar Alagöz ile hızlı şekilde iletişime geçilmiştir.

Dışişleri Bakanlığımız nezdinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Katar ve Abu Dabi büyükelçiliklerinin en üst seviyedeki destek ve koordinasyonuyla ekiplerimiz Dubai'ye yaklaşık bir saat mesafedeki Fujairah'ta bulunmaktadır.

Federasyonumuz dün akşamdan bu yana ekiplerle düzenli olarak iletişim içerisindedir. En yakın fırsatta ekiplerimizin ülkemize geri dönüşlerini sağlamaya çalışıyoruz. Dışişleri Bakanlığı yetkililerine destekleri için müteşekkiriz

Açıklamada sporcuların kulüpleri Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü ile Enka Spor Kulübü yetkilileriyle de bilgi paylaşımı yapıldığı aktarıldı.
Tahran’daki İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) binası saldırılarda hedef alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2026
DÜNYA
İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarında 2. gün: Hamaney hayatını kaybetti, Tel Aviv, Dubai ve Erbil'de patlama sesleri
06:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала