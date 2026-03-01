Türkiye
Öldürüldüğü iddia edilmişti: Ahmedinejad'ın Basın Sözcüsü ilk açıklamayı Sputnik Türkiye'ye yaptı
Sputnik Türkiye
Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın öldüğü haberleri yalanlandı. Ahmedinejad'ın basın sözcüsü kendisinin sağ ve güvende olduğunu teyit etti. 01.03.2026, Sputnik Türkiye
Öldürüldüğü iddia edilmişti: Ahmedinejad'ın Basın Sözcüsü ilk açıklamayı Sputnik Türkiye'ye yaptı

19:31 01.03.2026 (güncellendi: 19:35 01.03.2026)
© AP Photo / Hadi Mizbanİran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad
Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın öldüğü haberleri yalanlandı. Ahmedinejad'ın basın sözcüsü kendisinin sağ ve güvende olduğunu teyit etti.
ABD ve İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiği iddia edilen eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad hakkında ortaya atılan iddialara yanıt geldi.
Ahmedinejad’ın basın sözcüsü, Sputnik Türkiye’den gazeteci Selin Uludağ’a yaptığı açıklamada, “Sayın Ahmedinejad’ın öldürüldüğü haberleri doğru değil. Kendisi sağ ve güvende” ifadelerini kullandı.
