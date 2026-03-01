https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/oldugu-iddia-edilmisti-ahmedinejad-cephesinden-ilk-aciklama-1103917491.html

Öldürüldüğü iddia edilmişti: Ahmedinejad'ın Basın Sözcüsü ilk açıklamayı Sputnik Türkiye'ye yaptı

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın öldüğü haberleri yalanlandı. Ahmedinejad'ın basın sözcüsü kendisinin sağ ve güvende olduğunu teyit etti. 01.03.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101692/69/1016926985_0:93:1024:669_1920x0_80_0_0_cfd0490cfc86f41eceb2c0ea46b15d5f.jpg

ABD ve İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiği iddia edilen eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad hakkında ortaya atılan iddialara yanıt geldi.Ahmedinejad’ın basın sözcüsü, Sputnik Türkiye’den gazeteci Selin Uludağ’a yaptığı açıklamada, “Sayın Ahmedinejad’ın öldürüldüğü haberleri doğru değil. Kendisi sağ ve güvende” ifadelerini kullandı.

