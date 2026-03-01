https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/oldugu-iddia-edilmisti-ahmedinejad-cephesinden-ilk-aciklama-1103917491.html
Öldürüldüğü iddia edilmişti: Ahmedinejad'ın Basın Sözcüsü ilk açıklamayı Sputnik Türkiye'ye yaptı
Öldürüldüğü iddia edilmişti: Ahmedinejad'ın Basın Sözcüsü ilk açıklamayı Sputnik Türkiye'ye yaptı
Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın öldüğü haberleri yalanlandı. Ahmedinejad'ın basın sözcüsü kendisinin sağ ve güvende olduğunu teyit etti. 01.03.2026
ABD ve İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiği iddia edilen eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad hakkında ortaya atılan iddialara yanıt geldi.Ahmedinejad’ın basın sözcüsü, Sputnik Türkiye’den gazeteci Selin Uludağ’a yaptığı açıklamada, “Sayın Ahmedinejad’ın öldürüldüğü haberleri doğru değil. Kendisi sağ ve güvende” ifadelerini kullandı.
i̇ran
Selin Uludağ
ABD ve İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiği iddia edilen eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad hakkında ortaya atılan iddialara yanıt geldi.
Ahmedinejad’ın basın sözcüsü, Sputnik Türkiye’den gazeteci Selin Uludağ’a yaptığı açıklamada, “Sayın Ahmedinejad’ın öldürüldüğü haberleri doğru değil. Kendisi sağ ve güvende” ifadelerini kullandı.