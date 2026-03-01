https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/trump-daha-once-gorulmemis-bir-gucle-vururuz-1103904858.html

Trump: 'Daha önce görülmemiş bir güçle vururuz'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın misilleme saldırısı başlatması halinde "daha önce hiç görülmemiş bir güçle" karşılık vereceklerini belirtti. 01.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-01T09:39+0300

2026-03-01T09:39+0300

2026-03-01T09:39+0300

dünya

donald trump

i̇ran

ayetullah ali hamaney

i̇srail

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.Trump, "İran az önce bugün çok sert vuracaklarını, bugüne kadar hiç vurmadıkları kadar sert vuracaklarını söyledi. Bunu yapmamalılar çünkü eğer yaparlarsa, biz de onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vuracağız." ifadelerini kullandı.İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içerisinde" misilleme saldırısı başlatacağını belirtmişti.

i̇ran

i̇srail

