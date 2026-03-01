https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/hamaneyin-danismani-muhbir-acikladi-yonetim-nasil-olacak--1103902871.html

Hamaney'in danışmanı Muhbir açıkladı: Yönetim nasıl olacak?

İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney’in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının nasıl temsil edileceğine ve sürecin nasıl... 01.03.2026, Sputnik Türkiye

Muhbir, Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının temsiliyetine ilişkin İran devlet televizyonunda İran Anayasası'nın 111. maddesinin uygulanacağını söyledi.Muhbir, "Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir" ifadelerini kullandı.İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

