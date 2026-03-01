Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/hamaneyin-danismani-muhbir-acikladi-yonetim-nasil-olacak--1103902871.html
Hamaney'in danışmanı Muhbir açıkladı: Yönetim nasıl olacak?
Hamaney'in danışmanı Muhbir açıkladı: Yönetim nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney’in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının nasıl temsil edileceğine ve sürecin nasıl... 01.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-01T08:25+0300
2026-03-01T08:25+0300
dünya
i̇ran
anayasayı koruyucular konseyi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102612681_0:90:1987:1208_1920x0_80_0_0_f2c852c4a52cda75742630d1970b070b.jpg
Muhbir, Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının temsiliyetine ilişkin İran devlet televizyonunda İran Anayasası'nın 111. maddesinin uygulanacağını söyledi.Muhbir, "Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir" ifadelerini kullandı.İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/israil-ve-abdnin-irana-saldirilarinda-2-gun-hamaney-hayatini-kaybetti-iran-cevap-vermeye-1103898630.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102612681_129:0:1858:1297_1920x0_80_0_0_d45a1004e691ea726bbba1309eec4e20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, anayasayı koruyucular konseyi
i̇ran, anayasayı koruyucular konseyi

Hamaney'in danışmanı Muhbir açıkladı: Yönetim nasıl olacak?

08:25 01.03.2026
© İran Lideri Basın Ofisi/HandoutAyetullah Ali Hamaney
Ayetullah Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2026
© İran Lideri Basın Ofisi/Handout
Abone ol
İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney’in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının nasıl temsil edileceğine ve sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Muhbir, Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının temsiliyetine ilişkin İran devlet televizyonunda İran Anayasası'nın 111. maddesinin uygulanacağını söyledi.
Muhbir, "Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir" ifadelerini kullandı.
İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2026
DÜNYA
İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarında 2. gün: Hamaney hayatını kaybetti, Tel Aviv, Dubai ve Erbil'de patlama sesleri
06:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала