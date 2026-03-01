https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/trump-aciklama-yapti-tarihin-en-kotu-insanlarindan-biri-olan-hamaney-oldu-1103893954.html

Trump açıklama yaptı: Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü

Trump açıklama yaptı: Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldüğünü öne sürerek, bunun “tarihin en kötü insanlarından birine karşı adalet” olduğunu savundu... 01.03.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald J. Trump, yaptığı sert açıklamada, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldüğünü ileri sürdü. Trump, Hamaney’i “tarihin en kötü insanlarından biri” olarak nitelendirerek, ölümünün yalnızca İran halkı için değil, “Hamaney ve çetesi tarafından öldürülen ya da sakat bırakılan dünyanın birçok ülkesinden insanlar için de adalet” olduğunu savundu.İran makamlarından konuya ilişkin resmi bir doğrulama gelmedi.İsrail ile “yakın i̇ş birliği” vurgusuTrump, operasyonun ABD istihbaratı ve “son derece gelişmiş takip sistemleri” sayesinde gerçekleştirildiğini belirterek, İsrail ile yakın iş birliği içinde hareket edildiğini ifade etti.Açıklamada, Hamaney ve beraberindeki diğer liderlerin “hiçbir şey yapamadığı” öne sürüldü. Ancak operasyonun detayları, zamanlaması ve askeri boyutuna ilişkin somut bilgi paylaşılmadı.İran Devrim Muhafızları’na dokunulmazlık çağrısıTrump, açıklamasında İran Devrim Muhafızları, İran ordusu ve güvenlik güçlerine yönelik dikkat çekici bir çağrıda bulundu.Birçok güvenlik mensubunun “artık savaşmak istemediğini ve ABD’den dokunulmazlık aradığını” iddia eden Trump, “Şimdi dokunulmazlık alabilirler, daha sonra sadece ölümle karşılaşırlar” ifadelerini kullandı.Trump ayrıca, İran güvenlik güçlerinin “İranlı vatanseverlerle barışçıl şekilde birleşmesi” gerektiğini savunarak, bunun ülkenin “hak ettiği büyüklüğe dönmesi” için fırsat olduğunu ileri sürdü.“Bombardıman gerekirse sürecek” mesajıABD Başkanı, İran’ın “bir günde büyük ölçüde tahrip edildiğini” iddia ederken, ABD’nin ağır ve hedef odaklı bombardımanının Ortadoğu’da ve dünyada “BARIŞ hedefi” doğrultusunda hafta boyunca ya da gerekirse daha uzun süre devam edebileceğini söyledi.Bu açıklama, bölgede İran-ABD gerilimi, İsrail iş birliği, İran Devrim Muhafızları, Ortadoğu’da askeri operasyon, hedef odaklı bombardıman ve olası rejim değişikliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

