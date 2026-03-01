https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/iran-devrim-muhafizlari-acikladi-abd-gemisi-etkisiz-hale-getirildi-kuveytteki-us-vuruldu-1103893740.html

İran Devrim Muhafızları açıkladı: ABD gemisi etkisiz hale getirildi, Kuveyt’teki üs vuruldu

İran Devrim Muhafızları açıkladı: ABD gemisi etkisiz hale getirildi, Kuveyt’teki üs vuruldu

İran Devrim Muhafızları, Amerikan donanmasına mühimmat taşıdığı belirtilen bir MSP gemisinin insansız hava araçlarıyla vurularak kullanılamaz hale... 01.03.2026, Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları (IRGC) tarafından yapılan açıklamada, Amerikan gemilerine mühimmat taşıma görevi bulunan MSP gemisinin, dört insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındığı ve “kullanılamaz hale getirildiği” ileri sürüldü.Açıklamada operasyonun yeri ve zamanına ilişkin detay paylaşılmazken, geminin ABD donanmasına lojistik destek sağladığı vurgulandı. Söz konusu iddialara ilişkin ABD makamlarından henüz resmi bir doğrulama gelmedi.Kuveyt’teki Abdullah Mübarek Üssü hedef alındıİran tarafı, Kuveyt’in Abdullah Mübarek bölgesindeki Amerikan deniz üssünün, 4 balistik füze ve 12 İHA ile vurulduğunu iddia etti.Devrim Muhafızları açıklamasında, üssün “tüm altyapısının yok edildiği” ve “çok sayıda Amerikan askerinin öldüğü ya da yaralandığı” öne sürüldü. Bu iddialar da bağımsız kaynaklar tarafından henüz teyit edilmedi.Kuveyt makamlarından da konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Hint Okyanusu’nda yakıt tankeri Kadir-380 füzeleriyle vurulduAçıklamada ayrıca, Hint Okyanusu bölgesinde Amerikan gemilerine yakıt sağlayan MST sınıfı muharebe destek gemisinin, İran yapımı KAdir-380 füzeleri ile hedef alındığı bildirildi.Söz konusu geminin ABD donanmasına lojistik ve yakıt desteği sağladığı belirtilirken, saldırının kapsamı ve hasarın boyutuna dair ayrıntı paylaşılmadı.“Cehennemin kapıları açık kalacak” mesajıİran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, hava kuvvetleriyle koordineli biçimde hareket ettiklerini belirterek, “düşman birliklerine karşı cehennemin kapılarının açık tutulacağını” ifade etti.

