TCMB'den 1 haftalık repo ihalelerine ara verilmesi kararı
TCMB'den 1 haftalık repo ihalelerine ara verilmesi kararı
01.03.2026
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.TCMB'nin basın açıklamasında, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
TCMB'den 1 haftalık repo ihalelerine ara verilmesi kararı
23:25 01.03.2026 (güncellendi: 23:47 01.03.2026)
