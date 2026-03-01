Türkiye
Şanlıurfa'da çocuğunu okula göndermeyen velilere idari para cezası uygulandı
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, çocuğunu okula göndermeyen ve uyarıları dikkate almayan 1357 veliye idari para cezası uyguladıklarını belirtti.Vali Şıldak, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'da temel eğitimde okula hiç gitmeyen, sürekli devamsız durumdaki çocukların okula devamını sağlamaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.Yürüttükleri kapsamlı takip ve okula kazandırma çalışmaları sonucunda son dönemde yaklaşık 1826 öğrencinin daha okullarına kavuşmasını sağladıklarını belirten Şıldak, "Böylece ilkokul ve ortaokullarda yaklaşık 19 bin olan sürekli devamsız öğrenci sayısı 16 bin 749'a düştü. Eğitim öğretim yılının başlangıcından itibaren yaptığımız çalışmalar neticesinde okula devamını sağladığımız öğrenci sayısı 25 bin 294'e ulaştı. Çocuğunu okula göndermeyen, bu konudaki uyarıları dikkate almayan 1357 velimize de idari para cezası uyguladık. Ailelerimizin duyarlı davranarak en değerli varlıkları olan çocuklarını geleceğe hazırlamak için onları şimdi okullarıyla buluşturacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.Şıldak, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi'nin Şanlıurfa'nın eğitim sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğini belirtti.
12:05 01.03.2026
Şanlıurfa'da temel eğitimde okula hiç gitmeyen, sürekli devamsız durumdaki çocukların okula devamını sağlamaya yönelik çalışmalarda uyarıları dikkate almayan 1357 veliye idari para cezası uygulandı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, çocuğunu okula göndermeyen ve uyarıları dikkate almayan 1357 veliye idari para cezası uyguladıklarını belirtti.

Vali Şıldak, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'da temel eğitimde okula hiç gitmeyen, sürekli devamsız durumdaki çocukların okula devamını sağlamaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Yürüttükleri kapsamlı takip ve okula kazandırma çalışmaları sonucunda son dönemde yaklaşık 1826 öğrencinin daha okullarına kavuşmasını sağladıklarını belirten Şıldak, "Böylece ilkokul ve ortaokullarda yaklaşık 19 bin olan sürekli devamsız öğrenci sayısı 16 bin 749'a düştü. Eğitim öğretim yılının başlangıcından itibaren yaptığımız çalışmalar neticesinde okula devamını sağladığımız öğrenci sayısı 25 bin 294'e ulaştı. Çocuğunu okula göndermeyen, bu konudaki uyarıları dikkate almayan 1357 velimize de idari para cezası uyguladık. Ailelerimizin duyarlı davranarak en değerli varlıkları olan çocuklarını geleceğe hazırlamak için onları şimdi okullarıyla buluşturacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şıldak, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi'nin Şanlıurfa'nın eğitim sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğini belirtti.
