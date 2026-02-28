https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/altin-rekor-kiriyor-petrol-fiyatlarinda-keskin-artis-endisesi-artiyor-1103892911.html
Altın rekor kırıyor, petrol fiyatlarında keskin artış endişesi artıyor
İran’a yönelik devam eden saldırılar nedeniyle altın ve petrol fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması beklenirken, uzmanlar ekonomik etkilerin tüm malları... 28.02.2026, Sputnik Türkiye
ABD ve İsrail ile İran arasında başlayan çatışmalar, altın ve petrol fiyatlarının eşi görülmemiş seviyelere yükselmesine neden olabilir. Uzmanlar, savaşın devam etmesi halinde ekonomik etkilerin yalnızca petrolle sınırlı kalmayacağını, tüm malları etkileyeceğini ifade ediyor.Kuveytli enerji uzmanı Kamel Al-Harami, Sputnik’e verdiği demeçte, altın fiyatlarının ons başına 5500 dolara ulaşabileceğini belirtti. Bu rakamın son derece yüksek olduğunu vurgulayan Al-Harami, mevcut koşullar altında altının en güvenli varlık olmaya devam ettiğini dile getirdi. Petrol fiyatlarının ise kesin olarak öngörülemediğini kaydeden uzman, özellikle savaşın petrol üretimi, ihracatı ve petrol ürünleri ile gaz üretiminin yoğunlaştığı Körfez Bölgesi’nde cereyan ettiğini hatırlattı. Al-Harami, durumun gelişimine bağlı olarak Asya piyasalarının ciddi şekilde etkileneceğini ifade etti.Faslı ekonomist Ohadi Said ise Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik bu sabah şafak vakti başlayan askeri saldırılarının beklenen bir gelişme olduğunu belirtti. Said, ABD’nin bir süredir bölgeye asker ve modern teçhizat yığdığını hatırlatarak, bu müdahalenin ekonomik sonuçlarının hemen hissedileceğini şu şekilde özetledi:
Saldırıların dünya üretimine etkisi ve İran ile Körfez ülkelerinin bu sektördeki önemli rolü nedeniyle fiyatlar hızla yükselecek.
Husilerin, karasularında ve uluslararası sularda tüm petrol tankerlerini hedef alacaklarına dair açıklamaları risk yaratıyor.
Said, küresel finans piyasalarının da bu durumdan etkileneceğini, özellikle dolar kurunun ciddi bir baskı altında kalacağını vurguladı. Ayrıca, altın fiyatlarının yakın zamanda yaşanan hafif düşüşün ardından yeniden hızlı bir yükselişe geçeceğini vurguladı.