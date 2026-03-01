https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/piyasalara-savas-etkisi-altin-ve-gumus-fiyatlari-ne-kadar--1103913276.html

Piyasalara savaş etkisi: Altın ve gümüş fiyatları ne kadar?

Piyasalara savaş etkisi: Altın ve gümüş fiyatları ne kadar?

Kuyumcularda gram altın, askeri gelişmelerle birlikte 8 bin 250 TL'ye kadar yükseldi. Gram gümüş ise yükseliş trendiyle birlikte 155 TL'ye çıktı. 01.03.2026, Sputnik Türkiye

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Artan jeopolitik gerilim güvenli liman talebini artırırken, altın ve gümüş fiyatlarında sert yükselişler görüldü. Kuyumcularda gram altın, askeri gelişmelerin etkisiyle 8 bin 250 TL seviyesine kadar yükseldi. Piyasaların açılmasıyla fiyatların yukarı yönlü seyrini sürdüreceği belirtildi.Gram gümüş ise yükseliş trendiyle birlikte 155 TL’ye çıktı. Piyasa uzmanları, Orta Doğu’daki gelişmelerin seyrine bağlı olarak değerli metallerdeki oynaklığın devam edebileceğini ifade ediyor.

