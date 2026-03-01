https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/pezeskiyan-hamaneyin-intikamini-almayi-gorev-ve-mesru-bir-hak-olarak-goruyoruz-1103909286.html

Pezeşkiyan: 'Hamaney'in intikamını almayı görev ve meşru bir hak olarak görüyoruz'

Pezeşkiyan: 'Hamaney'in intikamını almayı görev ve meşru bir hak olarak görüyoruz'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Ruhani Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikastı "başta Şiiler olmak üzere dünyanın her yerindeki Müslümanlara... 01.03.2026, Sputnik Türkiye

Pezeşkiyan, Hamaney'in ölümüne dair yayımladığı taziye mesajında, "İslam ümmetinin büyük komutanının suikastı, dünyanın her yerindeki Müslümanlara, özellikle Şiilere karşı açık bir savaştır." ifadelerini kullandı.İran Cumhurbaşkanı "İran İslam Cumhuriyeti, bu suçun faillerine ve komutanlarına karşı kan dökmeyi ve intikam almayı görevi ve meşru hakkı olarak görmektedir." dedi.ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıİsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

