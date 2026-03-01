https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/pakistan-ve-irakta-abd-karsiti-protestolar-duzenleniyor-1103906811.html

Pakistan ve Irak'ta ABD karşıtı protestolar düzenleniyor

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından Irak'ta ve Pakistan'da gösteriler düzenlendi. 01.03.2026, Sputnik Türkiye

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından Irak'ın Basra kentinde ve başkent Bağdat'ta gösteriler yapıldı. Basra kent merkezinde toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran ve Irak bayraklarıyla ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.Pakistan'ın Karaçi kentinde de gösteriler düzenlendi. BD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki gösteren bir grup, ABD'nin Karaçi Konsolosluğu'na girmeye çalıştı.Geo News'in haberine göre, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki gösteren bir grup, ABD'nin Karaçi Konsolosluğu önünde toplantı.Göstericilerin taş atarak binaya girmeye çalışması üzerine polis müdahalede etti. Kolluk kuvvetleri, kalabalığı dağıtmak ve kontrolü sağlamak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.Göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.Yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere sevk edildi.Yetkililer, güvenliği sağlamak amacıyla bölgede güvenlik önlemlerini artırırken gösteriler nedeniyle çevredeki trafik akışında aksaklıklar yaşandı.

