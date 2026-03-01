Nebenzya: İran’a operasyon diplomasinin ihanetidir
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı askeri operasyonu sert sözlerle eleştirerek, bunun diplomasinin “ihaneti” olduğunu söyledi.
BM Güvenlik Konseyi’nin İran gündemiyle toplanan oturumunda konuşan Nebenzya, İran nükleer programı müzakerelerinin sürdüğü bir dönemde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonunu, “diplomasinin gerçek anlamda ihaneti” olarak nitelendirerek, bu ülkelere saldırgan eylemlerini derhal durdurma çağrısı yaptı.
ABD ve İsrail’in askeri operasyonu, diplomasinin gerçek bir ihaneti oldu. Bu ülkeler, tıpkı Haziran 2025’te olduğu gibi, İran’a karşı askeri güce, müzakerelerin tam ortasında tekrar başvurdu.
Rusya’nın, ABD ve İsrail’den İran’a yönelik tüm saldırgan eylemlerini derhal sonlandırmasını talep ettiğini belirten Nebenzya, güç kullanımının krizi derinleştirmekten başka bir sonuç doğurmayacağı uyarısında bulundu.
Nebenzya’nın konuşmasından öne çıkan noktalar şöyle:
ABD ve İsrail’in operasyonu sorumsuz bir adımdır.
Rusya, İran’daki bir okula yönelik saldırı haberini derin üzüntüyle karşıladı, kurbanlar için taziyelerini iletiyor.
Rusya, İran’daki Rus vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alıyor.
ABD ve İsrail’in eylemleri, BM Şartı’nı ve uluslararası hukuku ihlal eden, sebepsiz bir silahlı saldırı eylemidir.
İran’a karşı yürütülen askeri faaliyetler, açıkça Batı için “rahatsızlık veren” bir devleti ortadan kaldırmaya yöneliktir.
İran etrafındaki gerilimin tırmanması, nükleer ve radyolojik güvenlik açısından tehdit oluşturmaktadır.
Rusya, İsrail'in İran'la askeri bir çatışmaya girmek istemediğine dair defalarca sinyaller aldı.
Rusya, Trump’ın, İran’a yönelik saldırının sebebinin Tahran’ın nükleer silah sahibi olmasının engellenmesi olduğu yönündeki açıklamalarını temelsiz buluyor.