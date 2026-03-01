https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/nebenzya-irana-operasyon-diplomasinin-ihanetidir-1103894957.html

Nebenzya: İran’a operasyon diplomasinin ihanetidir

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı askeri operasyonu sert sözlerle eleştirerek, bunun diplomasinin... 01.03.2026

BM Güvenlik Konseyi’nin İran gündemiyle toplanan oturumunda konuşan Nebenzya, İran nükleer programı müzakerelerinin sürdüğü bir dönemde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonunu, “diplomasinin gerçek anlamda ihaneti” olarak nitelendirerek, bu ülkelere saldırgan eylemlerini derhal durdurma çağrısı yaptı.Rusya’nın, ABD ve İsrail’den İran’a yönelik tüm saldırgan eylemlerini derhal sonlandırmasını talep ettiğini belirten Nebenzya, güç kullanımının krizi derinleştirmekten başka bir sonuç doğurmayacağı uyarısında bulundu.Nebenzya’nın konuşmasından öne çıkan noktalar şöyle:

