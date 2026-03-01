https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/bm-genel-sekreteri-guterres-abd-ve-israilin-irana-yonelik-saldirilarini-kinadi-1103893982.html

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği geniş çaplı saldırıları kınayarak, Orta Doğu’da hızla tırmanan... 01.03.2026, Sputnik Türkiye

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı saldırılarını kınayarak, derhal tansiyonun düşürülmesi, ateşkes, sivillerin korunması ve nükleer güvenliğin sağlanması çağrısında bulundu; mevcut gerilimin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.BM Güvenlik Konseyi’nin İran gündemiyle toplanan acil oturumunda konuşan Guterres, “Bugün sabah saatlerinden itibaren, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı saldırılarını kınadım” ifadelerini kullandı.Genel Sekreter, tırmanan çatışmaların bölge ve dünya için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, “Bölgenin ve dünyanın şu anda bir çıkış yoluna ihtiyacı var. Gerilimin düşürülmesi ve çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulunuyorum” dedi.Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bağlamında tüm taraflara “sorumlu davranma” çağrısı yaptı:Genel Sekreter, sivillerin korunması ve nükleer güvenlik vurgusu da yaparak, gerilimin daha fazla tırmanmasının engellenmesi ve diplomatik çabalara geri dönülmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.Mevcut durumun tehlikeli boyutuna dikkat çeken Guterres, “Ortadoğu’daki bu son tırmanma, kimsenin kontrol edemeyeceği bir olaylar zincirini tetikleyebilir. Tanık olduğumuz şey, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ölümcül bir tehdittir” uyarısında bulundu.Guterres, BM Güvenlik Konseyi’ndeki konuşmasını, askeri çözümlerin çıkmaz olduğunu vurgulayarak tamamladı:

