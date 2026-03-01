Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/bm-genel-sekreteri-guterres-abd-ve-israilin-irana-yonelik-saldirilarini-kinadi-1103893982.html
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği geniş çaplı saldırıları kınayarak, Orta Doğu’da hızla tırmanan... 01.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-01T00:44+0300
2026-03-01T00:44+0300
dünya
antonio guterres
bm güvenlik konseyi
ortadoğu
i̇ran
i̇srail
amerika birleşik devletleri
birleşmiş milletler (bm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100960230_0:0:2989:1682_1920x0_80_0_0_509c4dece62c0798fa8f6e9ba6039929.jpg
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı saldırılarını kınayarak, derhal tansiyonun düşürülmesi, ateşkes, sivillerin korunması ve nükleer güvenliğin sağlanması çağrısında bulundu; mevcut gerilimin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.BM Güvenlik Konseyi’nin İran gündemiyle toplanan acil oturumunda konuşan Guterres, “Bugün sabah saatlerinden itibaren, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı saldırılarını kınadım” ifadelerini kullandı.Genel Sekreter, tırmanan çatışmaların bölge ve dünya için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, “Bölgenin ve dünyanın şu anda bir çıkış yoluna ihtiyacı var. Gerilimin düşürülmesi ve çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulunuyorum” dedi.Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bağlamında tüm taraflara “sorumlu davranma” çağrısı yaptı:Genel Sekreter, sivillerin korunması ve nükleer güvenlik vurgusu da yaparak, gerilimin daha fazla tırmanmasının engellenmesi ve diplomatik çabalara geri dönülmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.Mevcut durumun tehlikeli boyutuna dikkat çeken Guterres, “Ortadoğu’daki bu son tırmanma, kimsenin kontrol edemeyeceği bir olaylar zincirini tetikleyebilir. Tanık olduğumuz şey, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ölümcül bir tehdittir” uyarısında bulundu.Guterres, BM Güvenlik Konseyi’ndeki konuşmasını, askeri çözümlerin çıkmaz olduğunu vurgulayarak tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/iran-devrim-muhafizlari-acikladi-abd-gemisi-etkisiz-hale-getirildi-kuveytteki-us-vuruldu-1103893740.html
i̇ran
i̇srail
amerika birleşik devletleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100960230_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_36bc66330401a09bfbd2e5b22db5e615.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antonio guterres, bm güvenlik konseyi, ortadoğu, i̇ran, i̇srail, amerika birleşik devletleri, birleşmiş milletler (bm)
antonio guterres, bm güvenlik konseyi, ortadoğu, i̇ran, i̇srail, amerika birleşik devletleri, birleşmiş milletler (bm)

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı

00:44 01.03.2026
© AA / Selçuk AcarAntonio Guterres
Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2026
© AA / Selçuk Acar
Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği geniş çaplı saldırıları kınayarak, Orta Doğu’da hızla tırmanan gerilime ilişkin uyarılarda bulundu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı saldırılarını kınayarak, derhal tansiyonun düşürülmesi, ateşkes, sivillerin korunması ve nükleer güvenliğin sağlanması çağrısında bulundu; mevcut gerilimin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.
BM Güvenlik Konseyi’nin İran gündemiyle toplanan acil oturumunda konuşan Guterres, “Bugün sabah saatlerinden itibaren, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı saldırılarını kınadım” ifadelerini kullandı.
Genel Sekreter, tırmanan çatışmaların bölge ve dünya için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, “Bölgenin ve dünyanın şu anda bir çıkış yoluna ihtiyacı var. Gerilimin düşürülmesi ve çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulunuyorum” dedi.
Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bağlamında tüm taraflara “sorumlu davranma” çağrısı yaptı:
Daha fazla tırmanmayı önlemek için mümkün olan her şey yapılmalıdır. Bölgeyi ve dünyamızı uçurumun eşiğinden uzaklaştırmak için sorumlu ve birlikte hareket edelim.
Genel Sekreter, sivillerin korunması ve nükleer güvenlik vurgusu da yaparak, gerilimin daha fazla tırmanmasının engellenmesi ve diplomatik çabalara geri dönülmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.
Tüm devletleri, BM Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine sıkı sıkıya uymaya, uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde sivil nüfusu saygı göstermeye ve korumaya, ayrıca nükleer güvenliği sağlamaya çağırıyorum.
Mevcut durumun tehlikeli boyutuna dikkat çeken Guterres, “Ortadoğu’daki bu son tırmanma, kimsenin kontrol edemeyeceği bir olaylar zincirini tetikleyebilir. Tanık olduğumuz şey, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ölümcül bir tehdittir” uyarısında bulundu.
Guterres, BM Güvenlik Konseyi’ndeki konuşmasını, askeri çözümlerin çıkmaz olduğunu vurgulayarak tamamladı:
Uluslararası ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesine karşılık gelebilecek uygulanabilir bir alternatif yoktur.
İran Devrim Muhafızları Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2026
DÜNYA
İran Devrim Muhafızları açıkladı: ABD gemisi etkisiz hale getirildi, Kuveyt’teki üs vuruldu
00:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала