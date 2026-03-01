https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/bm-genel-sekreteri-guterres-abd-ve-israilin-irana-yonelik-saldirilarini-kinadi-1103893982.html
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği geniş çaplı saldırıları kınayarak, Orta Doğu’da hızla tırmanan... 01.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-01T00:44+0300
2026-03-01T00:44+0300
2026-03-01T00:44+0300
dünya
antonio guterres
bm güvenlik konseyi
ortadoğu
i̇ran
i̇srail
amerika birleşik devletleri
birleşmiş milletler (bm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100960230_0:0:2989:1682_1920x0_80_0_0_509c4dece62c0798fa8f6e9ba6039929.jpg
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı saldırılarını kınayarak, derhal tansiyonun düşürülmesi, ateşkes, sivillerin korunması ve nükleer güvenliğin sağlanması çağrısında bulundu; mevcut gerilimin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.BM Güvenlik Konseyi’nin İran gündemiyle toplanan acil oturumunda konuşan Guterres, “Bugün sabah saatlerinden itibaren, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı saldırılarını kınadım” ifadelerini kullandı.Genel Sekreter, tırmanan çatışmaların bölge ve dünya için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, “Bölgenin ve dünyanın şu anda bir çıkış yoluna ihtiyacı var. Gerilimin düşürülmesi ve çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulunuyorum” dedi.Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bağlamında tüm taraflara “sorumlu davranma” çağrısı yaptı:Genel Sekreter, sivillerin korunması ve nükleer güvenlik vurgusu da yaparak, gerilimin daha fazla tırmanmasının engellenmesi ve diplomatik çabalara geri dönülmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.Mevcut durumun tehlikeli boyutuna dikkat çeken Guterres, “Ortadoğu’daki bu son tırmanma, kimsenin kontrol edemeyeceği bir olaylar zincirini tetikleyebilir. Tanık olduğumuz şey, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ölümcül bir tehdittir” uyarısında bulundu.Guterres, BM Güvenlik Konseyi’ndeki konuşmasını, askeri çözümlerin çıkmaz olduğunu vurgulayarak tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/iran-devrim-muhafizlari-acikladi-abd-gemisi-etkisiz-hale-getirildi-kuveytteki-us-vuruldu-1103893740.html
i̇ran
i̇srail
amerika birleşik devletleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100960230_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_36bc66330401a09bfbd2e5b22db5e615.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antonio guterres, bm güvenlik konseyi, ortadoğu, i̇ran, i̇srail, amerika birleşik devletleri, birleşmiş milletler (bm)
antonio guterres, bm güvenlik konseyi, ortadoğu, i̇ran, i̇srail, amerika birleşik devletleri, birleşmiş milletler (bm)
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği geniş çaplı saldırıları kınayarak, Orta Doğu’da hızla tırmanan gerilime ilişkin uyarılarda bulundu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı saldırılarını kınayarak, derhal tansiyonun düşürülmesi, ateşkes, sivillerin korunması ve nükleer güvenliğin sağlanması çağrısında bulundu; mevcut gerilimin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.
BM Güvenlik Konseyi’nin İran gündemiyle toplanan acil oturumunda konuşan Guterres, “Bugün sabah saatlerinden itibaren, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı saldırılarını kınadım” ifadelerini kullandı.
Genel Sekreter, tırmanan çatışmaların bölge ve dünya için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, “Bölgenin ve dünyanın şu anda bir çıkış yoluna ihtiyacı var. Gerilimin düşürülmesi ve çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulunuyorum” dedi.
Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bağlamında tüm taraflara “sorumlu davranma” çağrısı yaptı:
Daha fazla tırmanmayı önlemek için mümkün olan her şey yapılmalıdır. Bölgeyi ve dünyamızı uçurumun eşiğinden uzaklaştırmak için sorumlu ve birlikte hareket edelim.
Genel Sekreter, sivillerin korunması ve nükleer güvenlik vurgusu da yaparak, gerilimin daha fazla tırmanmasının engellenmesi ve diplomatik çabalara geri dönülmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.
Tüm devletleri, BM Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine sıkı sıkıya uymaya, uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde sivil nüfusu saygı göstermeye ve korumaya, ayrıca nükleer güvenliği sağlamaya çağırıyorum.
Mevcut durumun tehlikeli boyutuna dikkat çeken Guterres, “Ortadoğu’daki bu son tırmanma, kimsenin kontrol edemeyeceği bir olaylar zincirini tetikleyebilir. Tanık olduğumuz şey, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ölümcül bir tehdittir” uyarısında bulundu.
Guterres, BM Güvenlik Konseyi’ndeki konuşmasını, askeri çözümlerin çıkmaz olduğunu vurgulayarak tamamladı:
Uluslararası ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesine karşılık gelebilecek uygulanabilir bir alternatif yoktur.