Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ara tatil açıklaması: Okullarda eğitim süresi uzayacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ara tatil açıklaması: Okullarda eğitim süresi uzayacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ara tatillerin kaldırılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Tekin, yapılacak düzenlemenin sadece ara tatillerin yaz... 01.03.2026
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ara tatil açıklaması: Okullarda eğitim süresi uzayacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ara tatillerin kaldırılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Tekin, yapılacak düzenlemenin sadece ara tatillerin yaz tatiline eklenmesini kapsayabileceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında okullardaki ara tatil uygulamasına dair konuştu.
Bakan Tekin, "Ara tatilleri kaldırmak deyince çocuklar, gençler sanki okula eklenecek gibi anlıyorlar. Eğer bir değişiklik yaparsak, okulların açılışını Eylül ayında öteleyebiliriz. Okula devam edilen gün sayısı aynı kalacak, öğretmenlerimiz yine iki ay tatil yapacak. Aradaki tatil kısmı yaz tatiline eklenebilir" dedi.
2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamada da bulunan Bakan Tekin, "Bu yıl için takvim zaten ilan edildi. Önümüzdeki yılın takvimini ise Mayıs ayında hazırlıyoruz. Okula gidilen gün sayısı artmayacak, tatiller de azalmayacak. Yani bir şey değişmiyor" ifadelerini kullandı.
Bakan ayrıca, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dönemlerde akademik takvimi etkileyecek durumlarda tedbir alınabileceğini belirtti, ancak ara tatillerin tamamen kaldırılmayacağını vurguladı.