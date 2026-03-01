https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/kenyada-helikopter-dustu-milletvekili-dahil-6-kisi-hayatini-kaybetti-1103912751.html
Kenya’da helikopter düştü: Milletvekili dahil 6 kişi hayatını kaybetti
Kenya’da meydana gelen helikopter kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında milletvekili Johana Ng’eno’nun da bulunduğu bildirildi. 01.03.2026, Sputnik Türkiye
Kenya'da bir helikopter kalkıştan kısa süre sonra ülkenin batısındaki Nandi County bölgesinde engebeli araziye düştü.Yetkililer, helikopterde bulunan 6 kişinin tamamının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Hayatını kaybedenler arasında milletvekili Johana Ng’eno’nun da olduğu açıklandı.Kazanın kötü hava koşulları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilirken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.
