Kenya’da helikopter düştü: Milletvekili dahil 6 kişi hayatını kaybetti
Kenya’da helikopter düştü: Milletvekili dahil 6 kişi hayatını kaybetti
Kenya’da meydana gelen helikopter kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında milletvekili Johana Ng’eno’nun da bulunduğu bildirildi. 01.03.2026, Sputnik Türkiye
Kenya'da bir helikopter kalkıştan kısa süre sonra ülkenin batısındaki Nandi County bölgesinde engebeli araziye düştü.Yetkililer, helikopterde bulunan 6 kişinin tamamının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Hayatını kaybedenler arasında milletvekili Johana Ng’eno’nun da olduğu açıklandı.Kazanın kötü hava koşulları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilirken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.
Kenya’da helikopter düştü: Milletvekili dahil 6 kişi hayatını kaybetti

14:13 01.03.2026
Kenya’da meydana gelen helikopter kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında milletvekili Johana Ng’eno’nun da bulunduğu bildirildi.
Kenya'da bir helikopter kalkıştan kısa süre sonra ülkenin batısındaki Nandi County bölgesinde engebeli araziye düştü.
Yetkililer, helikopterde bulunan 6 kişinin tamamının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Hayatını kaybedenler arasında milletvekili Johana Ng’eno’nun da olduğu açıklandı.
Kazanın kötü hava koşulları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilirken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.
İran'da bir helikopter sebze-meyve haline düştü: 4 can kaybı
24 Şubat, 10:15
DÜNYA
İran'da bir helikopter sebze-meyve haline düştü: 4 can kaybı
24 Şubat, 10:15
