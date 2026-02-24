https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/iranda-bir-helikopter-sebze-meyve-haline-dustu-1103747715.html
İran'da bir helikopter sebze-meyve haline düştü
İran'da bir helikopter sebze-meyve haline düştü
Sputnik Türkiye
İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Dorçi kentinde bir helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle meyve sebze haline düştüğü bildirildi. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T10:15+0300
2026-02-24T10:15+0300
2026-02-24T10:15+0300
dünya
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/1e/1051282610_0:7:800:457_1920x0_80_0_0_28c5cc70f9eb5c8ae667efa5719a2506.jpg
İran devlet televizyonu, düşen helikopterin görüntülerini yayımladı. Görüntülerde, helikopterin düşmesinin ardından çıkan yangına itfaiye tarafından müdahale edildiği görülüyor.Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise henüz açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/hindistanda-ambulans-ucagin-dusmesi-sonucu-7-kisi-oldu-1103745104.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/1e/1051282610_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_a344ea34dd4034a750168cc89d75a746.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran
İran'da bir helikopter sebze-meyve haline düştü
İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Dorçi kentinde bir helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle meyve sebze haline düştüğü bildirildi.
İran devlet televizyonu, düşen helikopterin görüntülerini yayımladı.
Görüntülerde, helikopterin düşmesinin ardından çıkan yangına itfaiye tarafından müdahale edildiği görülüyor.
Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise henüz açıklama yapılmadı.