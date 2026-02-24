Türkiye
İran'da bir helikopter sebze-meyve haline düştü
İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Dorçi kentinde bir helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle meyve sebze haline düştüğü bildirildi. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
İran devlet televizyonu, düşen helikopterin görüntülerini yayımladı. Görüntülerde, helikopterin düşmesinin ardından çıkan yangına itfaiye tarafından müdahale edildiği görülüyor.Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise henüz açıklama yapılmadı.
İran'da bir helikopter sebze-meyve haline düştü

24.02.2026
İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Dorçi kentinde bir helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle meyve sebze haline düştüğü bildirildi.
İran devlet televizyonu, düşen helikopterin görüntülerini yayımladı.
Görüntülerde, helikopterin düşmesinin ardından çıkan yangına itfaiye tarafından müdahale edildiği görülüyor.
Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise henüz açıklama yapılmadı.
