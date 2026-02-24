https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/iranda-bir-helikopter-sebze-meyve-haline-dustu-1103747715.html

İran'da bir helikopter sebze-meyve haline düştü

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Dorçi kentinde bir helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle meyve sebze haline düştüğü bildirildi. 24.02.2026, Sputnik Türkiye

İran devlet televizyonu, düşen helikopterin görüntülerini yayımladı. Görüntülerde, helikopterin düşmesinin ardından çıkan yangına itfaiye tarafından müdahale edildiği görülüyor.Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise henüz açıklama yapılmadı.

