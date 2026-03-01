Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
İran'ın BM Temsilcisi: Bu bir savaş suçudur
İran’ın BM Temsilcisi: Bu bir savaş suçudur
dünya
i̇ran
i̇srail
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
abd
ortadoğu
Iravani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil toplantısında İran'da sivil altyapının “kasıtlı ve sistematik şekilde hedef alındığını" söyledi.Minab’daki bir ilkokulun yönelik saldırıda 100’den fazla çocuğun ölümüne yol açtıklarını kaydetti ve “Bu yalnızca bir saldırı eylemi değil, bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur” dedi.'Tüm ABD üs ve varlıkları meşru hedef' Iravani ayrıca, "Bütün ABD üsleri ve varlıkları ‘düşman güç’ olarak değerlendirilecektir, meşru hedef olmuştur” ifadelerini kullandı.
i̇ran
i̇srail
i̇ran, i̇srail, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, abd, ortadoğu
i̇ran, i̇srail, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, abd, ortadoğu

İran’ın BM Temsilcisi: Bu bir savaş suçudur

02:15 01.03.2026
Amir Saeid Iravani
Amir Saeid Iravani - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2026
© REUTERS Heather Khalifa
İran’ın BM Temsilcisi Emir Sayid Iravani, acil toplantıda kurula hitap ederken, ABD ile İsrail’in saldırılarının “hukuka aykırı” olduğunu söyledi.
Iravani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil toplantısında İran'da sivil altyapının “kasıtlı ve sistematik şekilde hedef alındığını" söyledi.
Minab’daki bir ilkokulun yönelik saldırıda 100’den fazla çocuğun ölümüne yol açtıklarını kaydetti ve “Bu yalnızca bir saldırı eylemi değil, bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur” dedi.

'Tüm ABD üs ve varlıkları meşru hedef'

Iravani ayrıca, "Bütün ABD üsleri ve varlıkları ‘düşman güç’ olarak değerlendirilecektir, meşru hedef olmuştur” ifadelerini kullandı.
Vasily Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2026
DÜNYA
BM acil toplantı, Rusya temsilcisi: İran arkadan bıçaklandı
01:17
