https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/iranin-bm-temsilcisi-bu-bir-savas-sucudur-1103896477.html

İran’ın BM Temsilcisi: Bu bir savaş suçudur

İran’ın BM Temsilcisi: Bu bir savaş suçudur

Sputnik Türkiye

İran’ın BM Temsilcisi Emir Sayid Iravani, acil toplantıda kurula hitap ederken, ABD ile İsrail’in saldırılarının “hukuka aykırı” olduğunu söyledi. 01.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-01T02:15+0300

2026-03-01T02:15+0300

2026-03-01T02:15+0300

dünya

i̇ran

i̇srail

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

abd

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103896250_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1a2adf2790dbe7261da8c38c7fc1efd.jpg

Iravani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil toplantısında İran'da sivil altyapının “kasıtlı ve sistematik şekilde hedef alındığını" söyledi.Minab’daki bir ilkokulun yönelik saldırıda 100’den fazla çocuğun ölümüne yol açtıklarını kaydetti ve “Bu yalnızca bir saldırı eylemi değil, bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur” dedi.'Tüm ABD üs ve varlıkları meşru hedef' Iravani ayrıca, "Bütün ABD üsleri ve varlıkları ‘düşman güç’ olarak değerlendirilecektir, meşru hedef olmuştur” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/bm-acil-toplanti-rusya-temsilcisi-iran-arkadan-bicaklandi-1103894773.html

i̇ran

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, i̇srail, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, abd, ortadoğu