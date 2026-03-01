https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/iranin-bm-temsilcisi-bu-bir-savas-sucudur-1103896477.html
İran’ın BM Temsilcisi: Bu bir savaş suçudur
İran’ın BM Temsilcisi Emir Sayid Iravani, acil toplantıda kurula hitap ederken, ABD ile İsrail’in saldırılarının “hukuka aykırı” olduğunu söyledi. 01.03.2026, Sputnik Türkiye
Iravani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil toplantısında İran'da sivil altyapının “kasıtlı ve sistematik şekilde hedef alındığını" söyledi.Minab’daki bir ilkokulun yönelik saldırıda 100’den fazla çocuğun ölümüne yol açtıklarını kaydetti ve “Bu yalnızca bir saldırı eylemi değil, bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur” dedi.'Tüm ABD üs ve varlıkları meşru hedef' Iravani ayrıca, "Bütün ABD üsleri ve varlıkları ‘düşman güç’ olarak değerlendirilecektir, meşru hedef olmuştur” ifadelerini kullandı.
