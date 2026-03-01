BM acil toplantı, Rusya temsilcisi: İran arkadan bıçaklandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/bm-acil-toplanti-rusya-temsilcisi-iran-arkadan-bicaklandi-1103894773.html
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) New York'ta acil toplandı. Acil toplantı talebi, diğer ülkelerin yanı sıra Rusya ve Çin tarafından yapıldı.Rusya'nın BM temsilisi Vasily Nebenzya, toplantıda yaptığı konuşmada "İran diplomasi isteğine rağmen arkadan bıçaklandı" ifadelerini kullandı. Nebenzya ayrıca "Rusya, ABD ve Israel’in Iran’a yönelik saldırganlığını meşrulaştırmaya yönelik Batılı girişimleri temelsiz olarak değerlendiriyor” diye ekledi.Rusya'nın BM temsilcisi Nebenzya'nın konuşmasından satır başları şöyle:
ABD ve İsrail’in operasyonu sorumsuz bir adımdır.
Rusya, İran’daki bir okula yönelik saldırı haberini derin üzüntüyle karşıladı, kurbanlar için taziyelerini iletiyor.
Rusya, İran’daki Rus vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alıyor.
ABD ve İsrail’in eylemleri, BM Şartı’nı ve uluslararası hukuku ihlal eden, sebepsiz bir silahlı saldırı eylemidir.
İran’a karşı yürütülen askeri faaliyetler, açıkça Batı için “rahatsızlık veren” bir devleti ortadan kaldırmaya yöneliktir.
İran etrafındaki gerilimin tırmanması, nükleer ve radyolojik güvenlik açısından tehdit oluşturmaktadır.
Rusya, İsrail'in İran'la askeri bir çatışmaya girmek istemediğine dair defalarca sinyaller aldı.
Rusya, Trump’ın, İran’a yönelik saldırının sebebinin Tahran’ın nükleer silah sahibi olmasının engellenmesi olduğu yönündeki açıklamalarını temelsiz buluyor.