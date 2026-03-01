https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/bm-acil-toplanti-rusya-temsilcisi-iran-arkadan-bicaklandi-1103894773.html

BM acil toplantı, Rusya temsilcisi: İran arkadan bıçaklandı

BM acil toplantı, Rusya temsilcisi: İran arkadan bıçaklandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD ve İsrail'in saldırılarının arkasından acil toplandı. Rusya Federasyonu'nun BM Temsilcisi Vasily Nebenzya, toplantıda... 01.03.2026, Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) New York'ta acil toplandı. Acil toplantı talebi, diğer ülkelerin yanı sıra Rusya ve Çin tarafından yapıldı.Rusya'nın BM temsilisi Vasily Nebenzya, toplantıda yaptığı konuşmada "İran diplomasi isteğine rağmen arkadan bıçaklandı" ifadelerini kullandı. Nebenzya ayrıca "Rusya, ABD ve Israel’in Iran’a yönelik saldırganlığını meşrulaştırmaya yönelik Batılı girişimleri temelsiz olarak değerlendiriyor” diye ekledi.Rusya'nın BM temsilcisi Nebenzya'nın konuşmasından satır başları şöyle:

