İran Devrim Muhafızları: Tarihimizdeki en büyük taarruzu kısa süre içinde başlatacağız
İran Devrim Muhafızları: Tarihimizdeki en büyük taarruzu kısa süre içinde başlatacağız
01.03.2026
İran devlet televizyonunun bildirdiğine göre İran dini lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybettiğinin duyurulmasından kısa süre sonra İran Devrim Muhafızları’ndan bir açıklama geldi.İran Devrim Muhafızları kısa süre içinde büyük bir taarruz başlatacaklarını duyurarak “Tarihimizdeki en büyük taarruzu başlatacağız. Amerikan üsleri ve İsrail hedef olacak” ifadelerini kullandı.‘Yasını tutuyoruz’İran Devrim Muhafızları, Fars News Agency tarafından aktarılan bir açıklamaya göre, Ali Hamaney’in ölümüyle ilgili “büyük bir lideri kaybettik ve yasını tutuyoruz” ifadelerini kullandı.Açıklamada Hamaney’in “en vahşi teröristler ve insanlık cellatlarının elindeki şehadeti bu büyük liderin meşruiyetinin ve samimi hizmetlerinin kabul edildiğinin bir işaretidir” denildi.Ayrıca, “İran ulusunun intikam eli… onları cezalandırmadan bırakmayacaktır” diye eklendi.
İran Devrim Muhafızları: Tarihimizdeki en büyük taarruzu kısa süre içinde başlatacağız

05:39 01.03.2026 (güncellendi: 05:50 01.03.2026)
İran Devrim Muhafızları, Hamaney’in ölümünün doğrulanmasının ardından bir açıklama yaparak “İran İslam Cumhuriyeti tarihinin en büyük taarruzu başlatacağız” ifadelerini kullandı.
İran devlet televizyonunun bildirdiğine göre İran dini lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybettiğinin duyurulmasından kısa süre sonra İran Devrim Muhafızları’ndan bir açıklama geldi.
İran Devrim Muhafızları kısa süre içinde büyük bir taarruz başlatacaklarını duyurarak “Tarihimizdeki en büyük taarruzu başlatacağız. Amerikan üsleri ve İsrail hedef olacak” ifadelerini kullandı.

‘Yasını tutuyoruz’

İran Devrim Muhafızları, Fars News Agency tarafından aktarılan bir açıklamaya göre, Ali Hamaney’in ölümüyle ilgili “büyük bir lideri kaybettik ve yasını tutuyoruz” ifadelerini kullandı.
Açıklamada Hamaney’in “en vahşi teröristler ve insanlık cellatlarının elindeki şehadeti bu büyük liderin meşruiyetinin ve samimi hizmetlerinin kabul edildiğinin bir işaretidir” denildi.
Ayrıca, “İran ulusunun intikam eli… onları cezalandırmadan bırakmayacaktır” diye eklendi.
İran dini lideri Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2026
DÜNYA
İran doğruladı: Hamaney hayatını kaybetti
04:41
