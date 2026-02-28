https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-bati-irana-yonelik-saldirida-olen-cocuklari-fark-etmedi-1103893432.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Batı, İran'a yönelik saldırıda ölen çocukları 'fark etmedi'
poli̇ti̇ka
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik füze saldırıları sonucu ölen İranlı çocuklar ve kadınları fark etme olasılığını küçümsediğini söyledi.Zaharova yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:'İran'a yönelik saldırılar müzakere kisvesi altında planlandı'Zaharova açıklamasında, İran'a yönelik saldırıların Tahran ile müzakerelerin arka planında planlandığını belirterek Batı'nın bu taktiği Minsk Anlaşmaları ile daha önce test ettiğini dile getirdi.Zaharova konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
23:11 28.02.2026 (güncellendi: 23:13 28.02.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı'nın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik füze saldırıları sonucu ölen İranlı çocuklar ve kadınları fark etmediğini dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik füze saldırıları sonucu ölen İranlı çocuklar ve kadınları fark etme olasılığını küçümsediğini söyledi.
Zaharova yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Elbette, belki bir milyonda bir ihtimalle, belki Batı medyasının öldürülen bir İranlı çocuğun, öldürülen bir İranlı kadının, öldürülen bir İranlı sporcunun fotoğrafını yayınlayacaklarını düşünüyoruz. Ama şu ana kadar, öldürülen çocuklar hakkındaki bu bilgiyi fark etmediler.
'İran'a yönelik saldırılar müzakere kisvesi altında planlandı'
Zaharova açıklamasında, İran'a yönelik saldırıların Tahran ile müzakerelerin arka planında planlandığını belirterek Batı'nın bu taktiği Minsk Anlaşmaları ile daha önce test ettiğini dile getirdi.
Zaharova konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
İran’ın müzakerelerden çekilmesi ya da herhangi bir sert adım atması söz konusu değildi. Dolayısıyla bu saldırılar, bugün bizde ve yurt dışında birçok kişinin de söylediği gibi, bu saldırıları gerçekleştirenlerin müzakere yürüttüğü bahanesiyle planlandı. Yani yine bu taktiği görüyoruz. Bu taktik zaten test edildi ve uzun yıllardır kullanılıyordu, Batı'nın Minsk Anlaşmaları hakkında söylediklerinde olduğu gibi.