Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Bahreyn Uluslararası Havalimanı'nın insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını açıkladı. 01.03.2026, Sputnik Türkiye
İran, Bahreyn'de çeşitli noktalar ve havaalanına dron saldırıları düzenledi
04:13 01.03.2026 (güncellendi: 04:14 01.03.2026)
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Bahreyn Uluslararası Havalimanı'nın insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bahreyn Uluslararası Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırıda maddi hasar meydana geldi ancak can kaybı yaşanmadı" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, yetkililerin, olay yerinin güvenliğini sağlamak için önlemler aldığı kaydedildi.
Bahreyn Uluslararası Havalimanı, ülkenin ikinci büyük kenti el-Muharrek'te bulunuyor.
Ardından İran'ın başlattığı yeni saldırı dalgasından görüntüler geldi.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.
İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.
Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.
İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.
İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran ordusu; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.