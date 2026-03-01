https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/icisleri-bakanligi-sinir-guvenligi-toplantisi-yapti-1103918017.html

İçişleri Bakanlığı, Sınır Güvenliği Toplantısı yaptı

İçişleri Bakanlığı, Sınır Güvenliği Toplantısı yaptı

İçişleri Bakanlığı tarafından Sınır Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında Sınır Güvenliği Toplantısı yapıldı. Toplantıda, hudut güvenliğinin en üst seviyede korunması, düzensiz göçle mücadele, kriz senaryoları ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.Bakan Çiftçi, Türkiye’nin sınır güvenliği ve kamu düzeni konusunda tavizsiz bir duruş sergilediğini vurgularken, ilgili kurum temsilcileriyle sınır illerinin valileri toplantıya katıldı.

