İçişleri Bakanlığı, Sınır Güvenliği Toplantısı yaptı
İçişleri Bakanlığı, Sınır Güvenliği Toplantısı yaptı
İçişleri Bakanlığı tarafından Sınır Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlığın açıklamasına göre toplantıda, hudut güvenliğinin en üst seviyede korunması, düzensiz göçle mücadele, kriz senaryoları ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında Sınır Güvenliği Toplantısı yapıldı. Toplantıda, hudut güvenliğinin en üst seviyede korunması, düzensiz göçle mücadele, kriz senaryoları ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.Bakan Çiftçi, Türkiye’nin sınır güvenliği ve kamu düzeni konusunda tavizsiz bir duruş sergilediğini vurgularken, ilgili kurum temsilcileriyle sınır illerinin valileri toplantıya katıldı.
İçişleri Bakanlığı, Sınır Güvenliği Toplantısı yaptı

19:53 01.03.2026
© AA / İçişleri Bakanlığı
© AA / İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı tarafından Sınır Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlığın açıklamasına göre toplantıda, hudut güvenliğinin en üst seviyede korunması, düzensiz göçle mücadele, kriz senaryoları ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında Sınır Güvenliği Toplantısı yapıldı.
Toplantıda, hudut güvenliğinin en üst seviyede korunması, düzensiz göçle mücadele, kriz senaryoları ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.
Bakan Çiftçi, Türkiye’nin sınır güvenliği ve kamu düzeni konusunda tavizsiz bir duruş sergilediğini vurgularken, ilgili kurum temsilcileriyle sınır illerinin valileri toplantıya katıldı.
