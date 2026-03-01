https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/cumhurbaskani-erdogan-suudi-veliaht-prens-muhammed-bin-selmanla-iran-saldirilarini-gorustu-1103916790.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la İran saldırılarını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la İran saldırılarını görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü. İki lider İran'a yönelik saldırıları ele aldı. 01.03.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede, saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, son durumu değerlendirdi.Erdoğan, gerekli müdahalelerde bulunulmaması halinde çatışma sürecinin hem bölgesel hem de küresel güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği yönünde endişelerini dile getirdi.
