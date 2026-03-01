Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/cumhurbaskani-erdogan-suudi-veliaht-prens-muhammed-bin-selmanla-iran-saldirilarini-gorustu-1103916790.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la İran saldırılarını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la İran saldırılarını görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü. İki lider İran'a yönelik saldırıları ele aldı. 01.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-01T17:06+0300
2026-03-01T17:06+0300
türki̇ye
türkiye
i̇ran
suudi arabistan
suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman
savaş
abd
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073639702_0:29:3021:1728_1920x0_80_0_0_017ffed9bbbdd174472d9f07f8178f29.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede, saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, son durumu değerlendirdi.Erdoğan, gerekli müdahalelerde bulunulmaması halinde çatışma sürecinin hem bölgesel hem de küresel güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği yönünde endişelerini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/iran-dogruladi-hamaney-hayatini-kaybetti-1103897948.html
türki̇ye
i̇ran
suudi arabistan
abd
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073639702_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_22bcc7ae3d82343982ea7bfc896c50ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, i̇ran, suudi arabistan, suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman, savaş, abd, i̇srail
türkiye, i̇ran, suudi arabistan, suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman, savaş, abd, i̇srail

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la İran saldırılarını görüştü

17:06 01.03.2026
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2026
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü. İki lider İran'a yönelik saldırıları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, son durumu değerlendirdi.
Erdoğan, gerekli müdahalelerde bulunulmaması halinde çatışma sürecinin hem bölgesel hem de küresel güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği yönünde endişelerini dile getirdi.
İran dini lideri Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2026
DÜNYA
İran doğruladı: Hamaney hayatını kaybetti
04:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала