https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/hurmuz-bogazi-kapanirsa-ne-olur-uzman-dolar-sisteminin-cokebilecegini-soyledi-1103915352.html
Hürmüz boğazı kapanırsa ne olur: Uzman dolar sisteminin çökebileceğini söyledi
Hürmüz boğazı kapanırsa ne olur: Uzman dolar sisteminin çökebileceğini söyledi
Sputnik Türkiye
Enerji ekonomisti Dr. Kazi Sohag’a göre, Hürmüz Boğazı’nın kapanması sadece petrol fiyatlarını değil, küresel ticareti ve hatta doların küresel gücünü... 01.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-01T16:02+0300
2026-03-01T16:02+0300
2026-03-01T16:02+0300
dünya
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
petrol
abluka
ithalat
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103910274_0:747:2048:1899_1920x0_80_0_0_46d506f5cec14b37138be2255b0cf8ed.png
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın buna karşılık olarak Hürmüz Boğazı’nı kapatması ihtimali dünya piyasalarını tedirgin etti. Enerji ekonomisti Dr. Kazi Sohag, bu senaryonun küresel ekonomi için 'zincirleme sonuçlar' doğurabileceğini söyledi.Sohag’ın değerlendirmesine göre, her gün yaklaşık 17-20 milyon varil petrol, yani dünya günlük tüketiminin yüzde 20’sinden fazlası bu dar su yolundan geçiyor. Sevkiyatların büyük bölümü Suudi Arabistan, Irak, BAE, Kuveyt, İran ve Katar’dan çıkıyor; Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği gibi büyük ithalatçılara ulaşıyor.Enerji fiyatları ve piyasa şokuUzman, arzın kesilmesi halinde ilk etkinin enerji fiyatlarında sert sıçrama olacağını ifade etti. Bu artışın sadece fiziki petrol eksikliğinden değil, finans piyasalarındaki spekülatif işlemlerden de kaynaklanabileceği vurgulandı.Sohag’a göre, hedge fonlar, bankalar ve algoritmik işlemler fiyat artışını daha da büyütebilir. Bunun sonucu olarak küresel borsalarda düşüş ve enflasyonda hızlı artış görülebilir.Artan maliyetlerin yalnızca akaryakıtla sınırlı kalmayacağı, ulaşım, üretim ve gıda fiyatlarının da yukarı çekilebileceği belirtildi.Dolar sistemi tehlikede mi?Sohag, asıl riskin daha derin olabileceğini söyledi. Para arzı ile gerçek üretim arasındaki fark büyüdükçe itibari para birimlerine olan güvenin zayıflayabileceği ifade edildi.Bu durumun küresel para sisteminde krize yol açabileceği, özellikle doların uluslararası konumunun baskı altına girebileceği değerlendirildi.Petrol ihracatçısı ülkelerin kısa vadede yüksek fiyatlardan kazanç sağlayabileceği, ancak küresel ticaretin daralması halinde bunun kalıcı fayda getirmeyeceği vurgulandı. ABD için de durumun karmaşık olacağı, enerji şirketleri kazanç sağlasa bile dolar cinsinden işlemlerin azalmasının risk oluşturabileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/hamaneyin-olumunu-kutlayan-ab-iran-halki-icin-yeni-bir-umut-dogdu-1103914912.html
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103910274_0:555:2048:2091_1920x0_80_0_0_6788fc145d8a70e3536f34ce7ef5d4bb.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, hürmüz boğazı, petrol, abluka, ithalat, enflasyon
abd, i̇ran, hürmüz boğazı, petrol, abluka, ithalat, enflasyon
Hürmüz boğazı kapanırsa ne olur: Uzman dolar sisteminin çökebileceğini söyledi
Enerji ekonomisti Dr. Kazi Sohag’a göre, Hürmüz Boğazı’nın kapanması sadece petrol fiyatlarını değil, küresel ticareti ve hatta doların küresel gücünü sarsabilir. Olası bir ablukanın dünya ekonomisinde zincirleme etki yaratacağı belirtildi.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın buna karşılık olarak Hürmüz Boğazı’nı kapatması ihtimali dünya piyasalarını tedirgin etti. Enerji ekonomisti Dr. Kazi Sohag, bu senaryonun küresel ekonomi için 'zincirleme sonuçlar' doğurabileceğini söyledi.
Sohag’ın değerlendirmesine göre, her gün yaklaşık 17-20 milyon varil petrol, yani dünya günlük tüketiminin yüzde 20’sinden fazlası bu dar su yolundan geçiyor. Sevkiyatların büyük bölümü Suudi Arabistan, Irak, BAE, Kuveyt, İran ve Katar’dan çıkıyor; Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği gibi büyük ithalatçılara ulaşıyor.
Enerji fiyatları ve piyasa şoku
Uzman, arzın kesilmesi halinde ilk etkinin enerji fiyatlarında sert sıçrama olacağını ifade etti. Bu artışın sadece fiziki petrol eksikliğinden değil, finans piyasalarındaki spekülatif işlemlerden de kaynaklanabileceği vurgulandı.
Sohag’a göre, hedge fonlar, bankalar ve algoritmik işlemler fiyat artışını daha da büyütebilir. Bunun sonucu olarak küresel borsalarda düşüş ve enflasyonda hızlı artış görülebilir.
Artan maliyetlerin yalnızca akaryakıtla sınırlı kalmayacağı, ulaşım, üretim ve gıda fiyatlarının da yukarı çekilebileceği belirtildi.
Dolar sistemi tehlikede mi?
Sohag, asıl riskin daha derin olabileceğini söyledi. Para arzı ile gerçek üretim arasındaki fark büyüdükçe itibari para birimlerine olan güvenin zayıflayabileceği ifade edildi.
Bu durumun küresel para sisteminde krize yol açabileceği, özellikle doların uluslararası konumunun baskı altına girebileceği değerlendirildi.
Petrol ihracatçısı ülkelerin kısa vadede yüksek fiyatlardan kazanç sağlayabileceği, ancak küresel ticaretin daralması halinde bunun kalıcı fayda getirmeyeceği vurgulandı. ABD için de durumun karmaşık olacağı, enerji şirketleri kazanç sağlasa bile dolar cinsinden işlemlerin azalmasının risk oluşturabileceği kaydedildi.