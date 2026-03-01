https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/hurmuz-bogazi-kapanirsa-ne-olur-uzman-dolar-sisteminin-cokebilecegini-soyledi-1103915352.html

Hürmüz boğazı kapanırsa ne olur: Uzman dolar sisteminin çökebileceğini söyledi

Hürmüz boğazı kapanırsa ne olur: Uzman dolar sisteminin çökebileceğini söyledi

Enerji ekonomisti Dr. Kazi Sohag'a göre, Hürmüz Boğazı'nın kapanması sadece petrol fiyatlarını değil, küresel ticareti ve hatta doların küresel gücünü... 01.03.2026

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın buna karşılık olarak Hürmüz Boğazı’nı kapatması ihtimali dünya piyasalarını tedirgin etti. Enerji ekonomisti Dr. Kazi Sohag, bu senaryonun küresel ekonomi için 'zincirleme sonuçlar' doğurabileceğini söyledi.Sohag’ın değerlendirmesine göre, her gün yaklaşık 17-20 milyon varil petrol, yani dünya günlük tüketiminin yüzde 20’sinden fazlası bu dar su yolundan geçiyor. Sevkiyatların büyük bölümü Suudi Arabistan, Irak, BAE, Kuveyt, İran ve Katar’dan çıkıyor; Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği gibi büyük ithalatçılara ulaşıyor.Enerji fiyatları ve piyasa şokuUzman, arzın kesilmesi halinde ilk etkinin enerji fiyatlarında sert sıçrama olacağını ifade etti. Bu artışın sadece fiziki petrol eksikliğinden değil, finans piyasalarındaki spekülatif işlemlerden de kaynaklanabileceği vurgulandı.Sohag’a göre, hedge fonlar, bankalar ve algoritmik işlemler fiyat artışını daha da büyütebilir. Bunun sonucu olarak küresel borsalarda düşüş ve enflasyonda hızlı artış görülebilir.Artan maliyetlerin yalnızca akaryakıtla sınırlı kalmayacağı, ulaşım, üretim ve gıda fiyatlarının da yukarı çekilebileceği belirtildi.Dolar sistemi tehlikede mi?Sohag, asıl riskin daha derin olabileceğini söyledi. Para arzı ile gerçek üretim arasındaki fark büyüdükçe itibari para birimlerine olan güvenin zayıflayabileceği ifade edildi.Bu durumun küresel para sisteminde krize yol açabileceği, özellikle doların uluslararası konumunun baskı altına girebileceği değerlendirildi.Petrol ihracatçısı ülkelerin kısa vadede yüksek fiyatlardan kazanç sağlayabileceği, ancak küresel ticaretin daralması halinde bunun kalıcı fayda getirmeyeceği vurgulandı. ABD için de durumun karmaşık olacağı, enerji şirketleri kazanç sağlasa bile dolar cinsinden işlemlerin azalmasının risk oluşturabileceği kaydedildi.

