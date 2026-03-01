https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/hamaneyin-olumunu-kutlayan-ab-iran-halki-icin-yeni-bir-umut-dogdu-1103914912.html

Hamaney'in ölümünü 'kutlayan' AB: 'İran halkı için yeni bir umut doğdu'

Hamaney'in ölümünü 'kutlayan' AB: 'İran halkı için yeni bir umut doğdu'

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından dikkat çeken bir değerlendirme... 01.03.2026

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya platformundaki hesabından Hamaney'in öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı."Hamaney'in ölümüyle İran halkı için yeni bir umut doğdu. Geleceğin İran halkı tarafından sahiplenilip şekillendirilmesini sağlamalıyız." ifadelerini kullanan von der Leyen, bunun aynı zamanda bölgede istikrarsızlık riskini de beraberinde getirdiğini ve bölgeyi şiddet sarmalına sürükleyebileceğini bildirdi.Von der Leyen, istikrar ve güvenliği sağlamak için bölgedeki ortaklarla temas halinde olduklarını kaydetti.Bu kapsamda Ürdün Kralı 2. Abdullah'la telefonda görüştüğünü bildiren von der Leyen, Amman'ın önemli bir aktör olduğunu ve gelecekte de önemli rol oynayacağını ifade etti.'Farklı bir İran'a giden açık bir yol var'AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Hamaney'in ölümünün ülke tarihinin belirleyici anlarından olduğunu vurgulayarak, "Bundan sonra ne olacağı belirsiz. Ancak artık halkının daha fazla özgürlükle şekillendirebileceği farklı bir İran'a giden açık bir yol var." açıklamasını yaptı.Kallas ayrıca, ABD-İsrail saldırılarının ardından gerçekleşen İran misillemelerinden en fazla etkilenen ülkeler de dahil olmak üzere bölgedeki ortaklarla temas halinde olduklarını bildirdi.ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıİsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

