Hamaney'den sonra geçici görev yapacak 3 kişilik konseye Ayetullah Arafi atandı

İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney’in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının nasıl temsil edileceğine ve sürecin nasıl... 01.03.2026, Sputnik Türkiye

İran'da geçiş süreci şekilleniyor. İran Anayasayı Koruma Konseyi üyelerinden Ayetullah Ali Rıza Arafi, Hamaney'in halefinin belirlenmesi sırasında dini liderin görevlerini üstlenecek olan Liderlik Konseyi'ne "hukuçu üye" olarak atandı.İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhsin Dehnevi, Arafi’nin, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei’nin yer aldığı geçici liderlik konseyine dahil edildiğini duyurdu.İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney’in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının nasıl temsil edileceğine dair şu açıklamayı yapmıştı:Buna göre, yeni lider seçilene kadar Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Ejei ve Ayetullah Arafi, Veliyy-i Fakih makamının görevlerini geçici olarak birlikte yürütecek.İran’ın önde gelen din adamlarından Arafi, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyeliğini sürdürüyor.

