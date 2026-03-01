Türkiye
Hamaney'den sonra geçici görev yapacak 3 kişilik konseye Ayetullah Arafi atandı
Hamaney'den sonra geçici görev yapacak 3 kişilik konseye Ayetullah Arafi atandı
İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının nasıl temsil edileceğine ve sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran'da geçiş süreci şekilleniyor. İran Anayasayı Koruma Konseyi üyelerinden Ayetullah Ali Rıza Arafi, Hamaney'in halefinin belirlenmesi sırasında dini liderin görevlerini üstlenecek olan Liderlik Konseyi'ne "hukuçu üye" olarak atandı.İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhsin Dehnevi, Arafi’nin, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei’nin yer aldığı geçici liderlik konseyine dahil edildiğini duyurdu.İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney’in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının nasıl temsil edileceğine dair şu açıklamayı yapmıştı:Buna göre, yeni lider seçilene kadar Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Ejei ve Ayetullah Arafi, Veliyy-i Fakih makamının görevlerini geçici olarak birlikte yürütecek.İran’ın önde gelen din adamlarından Arafi, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyeliğini sürdürüyor.
SON HABERLER
Hamaney'den sonra geçici görev yapacak 3 kişilik konseye Ayetullah Arafi atandı

13:34 01.03.2026 (güncellendi: 13:48 01.03.2026)
İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney’in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının nasıl temsil edileceğine ve sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni ruhani lider seçilene kadar üç kişilik Liderlik Konseyi'ne Ayetullah Arafi'nin atandığı açıklandı.
İran'da geçiş süreci şekilleniyor. İran Anayasayı Koruma Konseyi üyelerinden Ayetullah Ali Rıza Arafi, Hamaney'in halefinin belirlenmesi sırasında dini liderin görevlerini üstlenecek olan Liderlik Konseyi'ne "hukuçu üye" olarak atandı.
İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhsin Dehnevi, Arafi’nin, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei’nin yer aldığı geçici liderlik konseyine dahil edildiğini duyurdu.
İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney’in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının nasıl temsil edileceğine dair şu açıklamayı yapmıştı:
"Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir"
Buna göre, yeni lider seçilene kadar Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Ejei ve Ayetullah Arafi, Veliyy-i Fakih makamının görevlerini geçici olarak birlikte yürütecek.
İran’ın önde gelen din adamlarından Arafi, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyeliğini sürdürüyor.
İran'ın Meşhed kentindeki İmam Reza Camii'nde siyah 'yas bayrağı' göndere çekildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2026
DÜNYA
Hamaney'in danışmanı Muhbir açıkladı: Yönetim nasıl olacak?
08:25
