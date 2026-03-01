https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/hamaneyden-sonra-gecici-gorev-yapacak-3-kisilik-konseye-ayetullah-arafi-atandi-1103911599.html
Hamaney'den sonra geçici görev yapacak 3 kişilik konseye Ayetullah Arafi atandı
Hamaney'den sonra geçici görev yapacak 3 kişilik konseye Ayetullah Arafi atandı
Sputnik Türkiye
İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney’in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının nasıl temsil edileceğine ve sürecin nasıl... 01.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-01T13:34+0300
2026-03-01T13:34+0300
2026-03-01T13:48+0300
dünya
anayasayı koruyucular konseyi
uzmanlar meclisi
i̇ran
ayetullah alireza arafi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103911135_0:56:645:419_1920x0_80_0_0_0863d06dc622ec2293da5c27205784c2.jpg
İran'da geçiş süreci şekilleniyor. İran Anayasayı Koruma Konseyi üyelerinden Ayetullah Ali Rıza Arafi, Hamaney'in halefinin belirlenmesi sırasında dini liderin görevlerini üstlenecek olan Liderlik Konseyi'ne "hukuçu üye" olarak atandı.İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhsin Dehnevi, Arafi’nin, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei’nin yer aldığı geçici liderlik konseyine dahil edildiğini duyurdu.İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney’in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının nasıl temsil edileceğine dair şu açıklamayı yapmıştı:Buna göre, yeni lider seçilene kadar Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Ejei ve Ayetullah Arafi, Veliyy-i Fakih makamının görevlerini geçici olarak birlikte yürütecek.İran’ın önde gelen din adamlarından Arafi, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyeliğini sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/hamaneyin-danismani-muhbir-acikladi-yonetim-nasil-olacak--1103902871.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103911135_6:0:639:475_1920x0_80_0_0_266d0986a0e64e94d7a1b5e89c1f35ce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
anayasayı koruyucular konseyi, uzmanlar meclisi, i̇ran, ayetullah alireza arafi
anayasayı koruyucular konseyi, uzmanlar meclisi, i̇ran, ayetullah alireza arafi
Hamaney'den sonra geçici görev yapacak 3 kişilik konseye Ayetullah Arafi atandı
13:34 01.03.2026 (güncellendi: 13:48 01.03.2026)
İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney’in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının nasıl temsil edileceğine ve sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni ruhani lider seçilene kadar üç kişilik Liderlik Konseyi'ne Ayetullah Arafi'nin atandığı açıklandı.
İran'da geçiş süreci şekilleniyor. İran Anayasayı Koruma Konseyi üyelerinden Ayetullah Ali Rıza Arafi, Hamaney'in halefinin belirlenmesi sırasında dini liderin görevlerini üstlenecek olan Liderlik Konseyi'ne "hukuçu üye" olarak atandı.
İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhsin Dehnevi, Arafi’nin, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei’nin yer aldığı geçici liderlik konseyine dahil edildiğini duyurdu.
İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney’in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının nasıl temsil edileceğine dair şu açıklamayı yapmıştı:
"Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir"
Buna göre, yeni lider seçilene kadar Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Ejei ve Ayetullah Arafi, Veliyy-i Fakih makamının görevlerini geçici olarak birlikte yürütecek.
İran’ın önde gelen din adamlarından Arafi, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyeliğini sürdürüyor.