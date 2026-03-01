https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/cumhurbaskani-erdogan-kuveyt-emiri-el-sabah-ile-telefonda-gorustu-diplomasi-ve-muzakereler-en-1103918130.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile telefonda görüştü: 'Diplomasi ve müzakereler en akılcı seçenek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile telefonda görüştü: 'Diplomasi ve müzakereler en akılcı seçenek'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile telefon görüşmesinde saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti. 01.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-01T19:59+0300

2026-03-01T19:59+0300

2026-03-01T19:59+0300

dünya

kuveyt

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100359300_0:181:2996:1866_1920x0_80_0_0_8d8304199a79b9db7bc3b0b6e1ea7eb6.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emir Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefon görüşmesinde Kuveyt’e yönelik saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.Görüşmeye dair açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erdoğan'ın, sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu, Türkiye’nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade ettiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/icisleri-bakanligi-sinir-guvenligi-toplantisi-yapti-1103918017.html

kuveyt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuveyt, türkiye