Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile telefonda görüştü: 'Diplomasi ve müzakereler en akılcı seçenek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emir Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefon görüşmesinde Kuveyt’e yönelik saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.Görüşmeye dair açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erdoğan'ın, sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu, Türkiye’nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade ettiğini bildirdi.
