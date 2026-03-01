Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/cumhurbaskani-erdogan-kuveyt-emiri-el-sabah-ile-telefonda-gorustu-diplomasi-ve-muzakereler-en-1103918130.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile telefonda görüştü: 'Diplomasi ve müzakereler en akılcı seçenek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile telefonda görüştü: 'Diplomasi ve müzakereler en akılcı seçenek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile telefon görüşmesinde saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.
2026-03-01T19:59+0300
2026-03-01T19:59+0300
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emir Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefon görüşmesinde Kuveyt’e yönelik saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.Görüşmeye dair açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erdoğan'ın, sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu, Türkiye’nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade ettiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile telefonda görüştü: 'Diplomasi ve müzakereler en akılcı seçenek'

19:59 01.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'te törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'te törenle karşılandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2026
© AA / TCCB / Murat Kula
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile telefon görüşmesinde saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emir Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefon görüşmesinde Kuveyt’e yönelik saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.
Görüşmeye dair açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erdoğan'ın, sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu, Türkiye’nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade ettiğini bildirdi.
