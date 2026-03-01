Batıda sıcaklıklar yükseliyor, 3 bölgede kar yağışı etkili olacak: Buzlanmaya dikkat
© AP Photo / ANDREJ IVANOVKanada'da buz fırtınası nedeniyle bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı
© AP Photo / ANDREJ IVANOV
Abone ol
Meteoroloji’ye göre 1 Mart’ta Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, bazı iç ve doğu illerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma tehlikesi bulunduğu bildirildi. Batı kesimlerde sıcaklığın 1-3 derece artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Mart hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Amasya, Tokat, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
Edirne – 11°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli – 11°C – Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli – 11°C – Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar – 8°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Manisa – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Manisa – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Adana – 17°C – Parçalı bulutlu
Antalya – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay – 14°C – Parçalı ve az bulutlu
Mersin – 16°C – Parçalı bulutlu
Antalya – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay – 14°C – Parçalı ve az bulutlu
Mersin – 16°C – Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kayseri – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
Konya – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kayseri – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
Konya – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu
Düzce – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kastamonu – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Düzce – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kastamonu – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Samsun – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
Tokat – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Trabzon – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Samsun – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
Tokat – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Trabzon – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum – -1°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
Kars – -1°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Malatya – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars – -1°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Malatya – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Diyarbakır – 11°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep – 11°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt – 9°C – Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep – 11°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt – 9°C – Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa – 13°C – Parçalı ve az bulutlu