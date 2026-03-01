https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/batida-sicakliklar-yukseliyor-3-bolgede-kar-yagisi-etkili-olacak-buzlanmaya-dikkat-1103900392.html

Batıda sıcaklıklar yükseliyor, 3 bölgede kar yağışı etkili olacak: Buzlanmaya dikkat

Meteoroloji’ye göre 1 Mart’ta Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, bazı iç ve doğu illerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu... 01.03.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Mart hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Amasya, Tokat, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.Edirne – 11°C – Parçalı ve az bulutluİstanbul – 9°C – Parçalı ve çok bulutluKırklareli – 11°C – Parçalı ve az bulutluKocaeli – 11°C – Parçalı ve çok bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Afyonkarahisar – 8°C – Parçalı ve az bulutluDenizli – 13°C – Parçalı ve az bulutluİzmir – 16°C – Parçalı ve az bulutluManisa – 13°C – Parçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Adana – 17°C – Parçalı bulutluAntalya – 18°C – Parçalı ve az bulutluHatay – 14°C – Parçalı ve az bulutluMersin – 16°C – Parçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Ankara – 9°C – Parçalı ve çok bulutluEskişehir – 9°C – Parçalı ve çok bulutluKayseri – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlıKonya – 6°C – Parçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Bolu – 7°C – Parçalı ve çok bulutluDüzce – 11°C – Parçalı ve çok bulutluKastamonu – 9°C – Parçalı ve çok bulutluZonguldak – 9°C – Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.Amasya – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıSamsun – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurluTokat – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıTrabzon – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.Erzurum – -1°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlıKars – -1°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMalatya – 5°C – Parçalı ve çok bulutluVan – 2°C – Parçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Diyarbakır – 11°C – Parçalı ve az bulutluGaziantep – 11°C – Parçalı ve az bulutluSiirt – 9°C – Parçalı ve az bulutluŞanlıurfa – 13°C – Parçalı ve az bulutlu

