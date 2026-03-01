https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/bakan-simsek-ekonomimiz-guclu-makroekonomik-temellere-sahip-olup-soklara-karsi-direnclidir-1103916908.html

Bakan Şimşek: Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup, şoklara karşı dirençlidir

Bakan Şimşek: Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup, şoklara karşı dirençlidir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'un pazartesi günü kapatılacağı iddialarını yalanladı. Bakan Şimşek, ekonominin güçlü temellere sahip... 01.03.2026

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı' iddiası hakkında yazılı bir açıklama yaptı.Bakan Şimşek, ''Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyor, ekonomimize olası etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızın spekülatif haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz'' dedi.

