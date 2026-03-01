https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/bakan-simsek-ekonomimiz-guclu-makroekonomik-temellere-sahip-olup-soklara-karsi-direnclidir-1103916908.html
Bakan Şimşek: Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup, şoklara karşı dirençlidir
01.03.2026
türki̇ye
i̇ran
i̇srail
abd
ekonomi
ekonomi paketi
borsa
borsa i̇stanbul
borsa i̇stanbul endeksi
borsa i̇stanbul anonim şirketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103724730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e33588b9d43887092c04800a207389d.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı' iddiası hakkında yazılı bir açıklama yaptı.Bakan Şimşek, ''Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyor, ekonomimize olası etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızın spekülatif haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz'' dedi.
türki̇ye
i̇ran
i̇srail
abd
i̇ran, i̇srail, abd, ekonomi, ekonomi paketi, borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul endeksi, borsa i̇stanbul anonim şirketi, altın, gram altın
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı' iddiası hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
Bakan Şimşek, ''Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyor, ekonomimize olası etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızın spekülatif haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz'' dedi.