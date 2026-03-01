Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/bakan-simsek-ekonomimiz-guclu-makroekonomik-temellere-sahip-olup-soklara-karsi-direnclidir-1103916908.html
Bakan Şimşek: Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup, şoklara karşı dirençlidir
Bakan Şimşek: Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup, şoklara karşı dirençlidir
01.03.2026
2026-03-01T17:29+0300
2026-03-01T17:29+0300
Bakan Şimşek: Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup, şoklara karşı dirençlidir

17:29 01.03.2026
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul’un pazartesi günü kapatılacağı iddialarını yalanladı. Bakan Şimşek, ekonominin güçlü temellere sahip olduğunu ve şoklara karşı dirençli olduğunu vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı' iddiası hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
Bakan Şimşek, ''Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyor, ekonomimize olası etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızın spekülatif haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz'' dedi.
