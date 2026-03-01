https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/abdde-bar-saldirisi-3-olu-14-yarali-1103918704.html

ABD'de bar saldırısı: 3 ölü, 14 yaralı

ABD'nin Austin kentinde bir barın önünde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. FBI, olayın olası bir terör eylemi olup...

Teksas'ta saat 02.00 sularında Buford’s isimli bara silahlı saldırı düzenlendi.Yetkililer, iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, şüpheli saldırganın da ölü ele geçirildiğini bildirdi. Toplam 17 kişinin yaralandığı, bunlardan 14’ünün hastaneye kaldırıldığı ve 3'ünün durumunun kritik olduğu belirtildi.Austin Emniyet Müdürü Lisa Davis, saldırganın büyük bir SUV araçla olay yerine geldiğini, dörtlü flaşörleri yaktıktan sonra camı indirip barın dışındaki kaldırım ve teras bölümündeki kişilere tabancayla ateş açtığını söyledi. Ardından aracı yakına park eden şüphelinin tüfekle geri döndüğü, kendisine yaklaşan üç polis memuru tarafından bir kavşakta vurularak öldürüldüğü aktarıldı.FBI, araçta ve şüpheli üzerinde 'terörle bağlantıya işaret eden bulgular' tespit edildiğini, ancak soruşturmanın erken aşamada olması nedeniyle detay paylaşamayacağını ifade etti.

