UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Zelenskiy: Ukrayna ordusunda asker açığı uzun süredir devam ediyor
Zelenskiy: Ukrayna ordusunda asker açığı uzun süredir devam ediyor
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde uzun süredir devam eden ciddi bir personel yetersizliği olduğunu açıkladı. 28.02.2026, Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
Vladimir Zelenskiy, Sky News televizyonuna verdiği röportajda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde ciddi bir personel yetersizliği bulunduğunu belirterek, cephedeki insan gücü açığının yeni bir durum olmadığını belirtti.Zelenskiy, asker eksikliği nedeniyle Ukrayna yönetiminin elindeki tüm imkanları kullandığını vurgulayarak, “Asker eksikliği karşısında ne bulabiliyorsak onu seferber ediyoruz” dedi.Daha önce Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Krasnaya Zvezda televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü kayıplarının, Rusya’nın özel askeri operasyonunun başlangıcından bu yana 1.5 milyonu geçtiğini ifade etmişti.
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde uzun süredir devam eden ciddi bir personel yetersizliği olduğunu açıkladı.
Vladimir Zelenskiy, Sky News televizyonuna verdiği röportajda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde ciddi bir personel yetersizliği bulunduğunu belirterek, cephedeki insan gücü açığının yeni bir durum olmadığını belirtti.
Elbette, bu uzun süredir devam eden bir durum, aylar değil, yıllardır süren ciddi personel eksikliği söz konusu.
Zelenskiy, asker eksikliği nedeniyle Ukrayna yönetiminin elindeki tüm imkanları kullandığını vurgulayarak, “Asker eksikliği karşısında ne bulabiliyorsak onu seferber ediyoruz” dedi.
Daha önce Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Krasnaya Zvezda televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü kayıplarının, Rusya’nın özel askeri operasyonunun başlangıcından bu yana 1.5 milyonu geçtiğini ifade etmişti.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna’da bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Dün, 14:21
