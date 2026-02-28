https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/zelenskiy-ukrayna-ordusunda-asker-acigi-uzun-suredir-devam-ediyor-1103881870.html

Zelenskiy: Ukrayna ordusunda asker açığı uzun süredir devam ediyor

Zelenskiy: Ukrayna ordusunda asker açığı uzun süredir devam ediyor

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde uzun süredir devam eden ciddi bir personel yetersizliği olduğunu açıkladı. 28.02.2026, Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, Sky News televizyonuna verdiği röportajda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde ciddi bir personel yetersizliği bulunduğunu belirterek, cephedeki insan gücü açığının yeni bir durum olmadığını belirtti.Zelenskiy, asker eksikliği nedeniyle Ukrayna yönetiminin elindeki tüm imkanları kullandığını vurgulayarak, “Asker eksikliği karşısında ne bulabiliyorsak onu seferber ediyoruz” dedi.Daha önce Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Krasnaya Zvezda televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü kayıplarının, Rusya’nın özel askeri operasyonunun başlangıcından bu yana 1.5 milyonu geçtiğini ifade etmişti.

