Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna'da bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Ukrayna’da bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları genişletmeye devam ediyor. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T14:21+0300
2026-02-27T14:22+0300
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Rus birlikler Dnepropetrovsk Bölgesi'nde düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Krasnoznamenka yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdi.Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Bakanlık, Krasnoznamenka ile birlikte son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 4 olduğunu kaydetti.Rus ordusunun, Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği terör saldırılarına yanıt verdiği duyurulan açıklamada, son bir hafta içerisinde, yüksek hassasiyetli silahlarla 2 yoğun ve 6 grup bombardımanı düzenlendiği bildirildi. Bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığı belirtildi:Ukrayna ordusunun 8 bin 725 askeri etkisiz hale getirilirken aralarında çok sayıda tank olmak üzere 132 zırhlı savaş aracı da imha edildi.Ayrıca 50 HIMARS füzesi, 9 uzun menzilli seyir füzesi, 22 güdümlü uçak bombası ile 2 bin 41 uzun menzilli İHA engellendi.
Ukrayna’da bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

14:21 27.02.2026 (güncellendi: 14:22 27.02.2026)
© Sputnik / Sergey Averin
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
© Sputnik / Sergey Averin
Abone ol
Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları genişletmeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Rus birlikler Dnepropetrovsk Bölgesi'nde düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Krasnoznamenka yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdi.
Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Bakanlık, Krasnoznamenka ile birlikte son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 4 olduğunu kaydetti.
Rus ordusunun, Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği terör saldırılarına yanıt verdiği duyurulan açıklamada, son bir hafta içerisinde, yüksek hassasiyetli silahlarla 2 yoğun ve 6 grup bombardımanı düzenlendiği bildirildi. Bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığı belirtildi:
Ukrayna askeri sanayisi işletmeleri;
Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve yakıt tesisleri;
Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapısı tesisleri;
SİHA imalat atölyeleri, depoları ve üsleri;
Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları.
Ukrayna ordusunun 8 bin 725 askeri etkisiz hale getirilirken aralarında çok sayıda tank olmak üzere 132 zırhlı savaş aracı da imha edildi.
Ayrıca 50 HIMARS füzesi, 9 uzun menzilli seyir füzesi, 22 güdümlü uçak bombası ile 2 bin 41 uzun menzilli İHA engellendi.
