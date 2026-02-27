https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/ukraynada-bir-yerlesim-merkezi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1103867346.html

Ukrayna’da bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları genişletmeye devam ediyor. 27.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Rus birlikler Dnepropetrovsk Bölgesi'nde düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Krasnoznamenka yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdi.Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Bakanlık, Krasnoznamenka ile birlikte son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 4 olduğunu kaydetti.Rus ordusunun, Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği terör saldırılarına yanıt verdiği duyurulan açıklamada, son bir hafta içerisinde, yüksek hassasiyetli silahlarla 2 yoğun ve 6 grup bombardımanı düzenlendiği bildirildi. Bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığı belirtildi:Ukrayna ordusunun 8 bin 725 askeri etkisiz hale getirilirken aralarında çok sayıda tank olmak üzere 132 zırhlı savaş aracı da imha edildi.Ayrıca 50 HIMARS füzesi, 9 uzun menzilli seyir füzesi, 22 güdümlü uçak bombası ile 2 bin 41 uzun menzilli İHA engellendi.

