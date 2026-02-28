Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/umman-disisleri-bakani-iran-zenginlestirilmis-uranyum-stoklarindan-vazgecmeye-hazir-1103882451.html
Umman Dışişleri Bakanı: İran, zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmeye hazır
Umman Dışişleri Bakanı: İran, zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmeye hazır
Sputnik Türkiye
Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, İran’ın ABD ile yürütülen müzakerelerde elindeki tüm zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmeyi kabul ettiğini... 28.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-28T01:25+0300
2026-02-28T01:25+0300
dünya
umman
i̇ran
abd
cenevre
müzakere
uranyum zenginleştirme
washington
cbs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103868459_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_29cc2218c0dc14c1db3b100ff33195e2.png
Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, İran ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakerelerde kritik bir eşiğe gelindiğini belirtti. Bakan, İran’ın, Washington’un anlaşma için öne sürdüğü temel koşullardan biri olan zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmeyi kabul ettiğini ifade etti.Cenevre’de Perşembe akşamı sona eren İran-ABD nükleer dosyası görüşmelerinin üçüncü turunda, Umman Dışişleri Bakanı, İran ve ABD heyetleri arasında mesaj alışverişini kolaylaştıran bir arabulucu olarak görev yaptı. El-Busaidi, CBS televizyonuna verdiği röportajda, “İran’ın şu anda elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyum stoklarıyla ilgili olarak bir anlaşmaya varıldığını düşünüyorum. Bu stokların mümkün olan en düşük seviyeye, yani nötr ve doğal bir seviyeye indirilmesi konusunda uzlaşma sağlandı” dedi.El-Busaidi, bu uranyumun yakıta dönüştürüleceğini vurgulayarak, “Bu, stokların yakıta çevrileceği ve bu yakıtın geri döndürülemez bir nitelikte olacağı anlamına geliyor” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/rubiodan-abd-vatandaslarina-cagri-irani-derhal-terk-edin-1103882018.html
umman
i̇ran
abd
cenevre
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103868459_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_4bec5d27302f6b34f610b4d9943d3810.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
umman, i̇ran, abd, cenevre, müzakere, uranyum zenginleştirme, washington, cbs
umman, i̇ran, abd, cenevre, müzakere, uranyum zenginleştirme, washington, cbs

Umman Dışişleri Bakanı: İran, zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmeye hazır

01:25 28.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD-İran
ABD-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, İran’ın ABD ile yürütülen müzakerelerde elindeki tüm zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmeyi kabul ettiğini, stokların geri döndürülemez şekilde yakıta dönüştürüleceğini açıkladı.
Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, İran ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakerelerde kritik bir eşiğe gelindiğini belirtti. Bakan, İran’ın, Washington’un anlaşma için öne sürdüğü temel koşullardan biri olan zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmeyi kabul ettiğini ifade etti.
Cenevre’de Perşembe akşamı sona eren İran-ABD nükleer dosyası görüşmelerinin üçüncü turunda, Umman Dışişleri Bakanı, İran ve ABD heyetleri arasında mesaj alışverişini kolaylaştıran bir arabulucu olarak görev yaptı. El-Busaidi, CBS televizyonuna verdiği röportajda, “İran’ın şu anda elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyum stoklarıyla ilgili olarak bir anlaşmaya varıldığını düşünüyorum. Bu stokların mümkün olan en düşük seviyeye, yani nötr ve doğal bir seviyeye indirilmesi konusunda uzlaşma sağlandı” dedi.
El-Busaidi, bu uranyumun yakıta dönüştürüleceğini vurgulayarak, “Bu, stokların yakıta çevrileceği ve bu yakıtın geri döndürülemez bir nitelikte olacağı anlamına geliyor” ifadesini kullandı.
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
DÜNYA
Rubio’dan ABD vatandaşlarına çağrı: İran’ı derhal terk edin
00:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала