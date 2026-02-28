https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/umman-disisleri-bakani-iran-zenginlestirilmis-uranyum-stoklarindan-vazgecmeye-hazir-1103882451.html
Umman Dışişleri Bakanı: İran, zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmeye hazır
Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, İran'ın ABD ile yürütülen müzakerelerde elindeki tüm zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmeyi kabul ettiğini... 28.02.2026
Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, İran ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakerelerde kritik bir eşiğe gelindiğini belirtti. Bakan, İran’ın, Washington’un anlaşma için öne sürdüğü temel koşullardan biri olan zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmeyi kabul ettiğini ifade etti.Cenevre’de Perşembe akşamı sona eren İran-ABD nükleer dosyası görüşmelerinin üçüncü turunda, Umman Dışişleri Bakanı, İran ve ABD heyetleri arasında mesaj alışverişini kolaylaştıran bir arabulucu olarak görev yaptı. El-Busaidi, CBS televizyonuna verdiği röportajda, “İran’ın şu anda elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyum stoklarıyla ilgili olarak bir anlaşmaya varıldığını düşünüyorum. Bu stokların mümkün olan en düşük seviyeye, yani nötr ve doğal bir seviyeye indirilmesi konusunda uzlaşma sağlandı” dedi.El-Busaidi, bu uranyumun yakıta dönüştürüleceğini vurgulayarak, “Bu, stokların yakıta çevrileceği ve bu yakıtın geri döndürülemez bir nitelikte olacağı anlamına geliyor” ifadesini kullandı.
Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, İran'ın ABD ile yürütülen müzakerelerde elindeki tüm zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmeyi kabul ettiğini, stokların geri döndürülemez şekilde yakıta dönüştürüleceğini açıkladı.
