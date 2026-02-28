https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/rubiodan-abd-vatandaslarina-cagri-irani-derhal-terk-edin-1103882018.html
Rubio’dan ABD vatandaşlarına çağrı: İran’ı derhal terk edin
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan vatandaşlarını İran’a seyahat etmekten kaçınma çağırısı yaparak, halihazırda İran’da bulunanların ülkeyi derhal terk... 28.02.2026, Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan vatandaşlarına İran’a seyahat etmekten kaçınmaları ve şu anda İran’da bulunanların ülkeyi acilen terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.Ayrıca Rubio, Tahran yönetimine, İran’da tutuklu bulunan tüm Amerikan vatandaşlarını serbest bırakma çağrısı yaptı.
Rubio’dan ABD vatandaşlarına çağrı: İran’ı derhal terk edin
Hiçbir Amerikan vatandaşı, hiçbir nedenle İran’a gitmemeli. Şu anda İran’da bulunan Amerikan vatandaşlarını bir kez daha ülkeyi derhal terk etmeye çağırıyoruz.
Ayrıca Rubio, Tahran yönetimine, İran’da tutuklu bulunan tüm Amerikan vatandaşlarını serbest bırakma çağrısı yaptı.