Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/ukrayna-silah-sanayisini-besleyen-enerji-tesisleri-vuruldu-iki-yerlesim-birimi-daha-rusyanin-1103886354.html
Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesisleri vuruldu: İki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesisleri vuruldu: İki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusunun, iki yerleşim merkezini daha özgürlüğe kavuşturduğu bildirildi. Ayrıca Ukrayna’da silah sanayisinin kullandığı... 28.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-28T13:47+0300
2026-02-28T13:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
harkov
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090599146_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_a80eba5f805693119b340c0b4acbe092.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nin Neskuçnoye, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri de Zaporojye Bölgesi’nde düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Gorkoye yerleşimlerinin tamamında kontrol sağladı.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.330 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca aralarında tankların da olduğu 31 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji altyapıtesisleri, İHA üsleri ve ayrıca 149 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun 8 güdümlü uçak bombası, 10 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, uzun menzilli Flamingo seyir füzesi ve 315 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/korfezde-alarm-abd-uslerinin-bulundugu-ulkelerde-patlamalar-yasaniyor-1103885710.html
rusya
ukrayna
donbass
harkov
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090599146_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_1f261ded548004b731fdca3e73b925e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, harkov, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, harkov, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesisleri vuruldu: İki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti

13:47 28.02.2026 (güncellendi: 13:48 28.02.2026)
© Sputnik / Sergey BobılevRusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
© Sputnik / Sergey Bobılev
Abone ol
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusunun, iki yerleşim merkezini daha özgürlüğe kavuşturduğu bildirildi. Ayrıca Ukrayna’da silah sanayisinin kullandığı enerji altyapısının vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nin Neskuçnoye, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri de Zaporojye Bölgesi’nde düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Gorkoye yerleşimlerinin tamamında kontrol sağladı.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.330 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca aralarında tankların da olduğu 31 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji altyapıtesisleri, İHA üsleri ve ayrıca 149 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun 8 güdümlü uçak bombası, 10 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, uzun menzilli Flamingo seyir füzesi ve 315 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.
İsrail İran'a hava saldırısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
DÜNYA
Körfez’de alarm: ABD üslerinin bulunduğu ülkelerde patlamalar yaşanıyor
12:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала