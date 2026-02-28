https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/ukrayna-silah-sanayisini-besleyen-enerji-tesisleri-vuruldu-iki-yerlesim-birimi-daha-rusyanin-1103886354.html
Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesisleri vuruldu: İki yerleşim birimi daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesisleri vuruldu: İki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
2026-02-28T13:47+0300
2026-02-28T13:47+0300
2026-02-28T13:48+0300
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nin Neskuçnoye, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri de Zaporojye Bölgesi’nde düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Gorkoye yerleşimlerinin tamamında kontrol sağladı.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.330 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca aralarında tankların da olduğu 31 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji altyapıtesisleri, İHA üsleri ve ayrıca 149 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun 8 güdümlü uçak bombası, 10 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, uzun menzilli Flamingo seyir füzesi ve 315 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.
Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesisleri vuruldu: İki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
13:47 28.02.2026 (güncellendi: 13:48 28.02.2026)
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusunun, iki yerleşim merkezini daha özgürlüğe kavuşturduğu bildirildi. Ayrıca Ukrayna’da silah sanayisinin kullandığı enerji altyapısının vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nin Neskuçnoye, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri de Zaporojye Bölgesi’nde düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Gorkoye yerleşimlerinin tamamında kontrol sağladı.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.330 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca aralarında tankların da olduğu 31 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji altyapıtesisleri, İHA üsleri ve ayrıca 149 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun 8 güdümlü uçak bombası, 10 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, uzun menzilli Flamingo seyir füzesi ve 315 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.