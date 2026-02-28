https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/korfezde-alarm-abd-uslerinin-bulundugu-ulkelerde-patlamalar-yasaniyor-1103885710.html
Körfez’de alarm: ABD üslerinin bulunduğu ülkelerde patlamalar yaşanıyor
İran–ABD–İsrail hattındaki gerilim Körfez’e sıçradı. Bahreyn, Katar ve BAE’de patlama sesleri duyulurken, ABD üslerinin bulunduğu bölgelerde sirenler devreye... 28.02.2026, Sputnik Türkiye
Tırmanan İran–ABD–İsrail gerilimi, Körfez bölgesinde güvenlik alarmını tetikledi. Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nde peş peşe patlama sesleri duyulduğu bildirildi. ABD’ye ait askeri üslerin bulunduğu bölgelerde acil durum sirenleri devreye sokuldu.Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, bazı füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği açıklandı.Bahreyn’de 5. Filo i̇ddiasıBahreyn İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara en yakın güvenli noktalara gitmeleri çağrısında bulundu. Başkent Manama’da patlama seslerinin duyulduğu belirtilirken, Bahreyn Haber Ajansı, ABD Donanması’na bağlı 5. Filo’nun hizmet merkezinin füze saldırısına maruz kaldığını duyurdu.Yetkililer, acil durum sirenlerinin devreye sokulduğunu ve halkın panik yapmaması gerektiğini bildirdi.Katar’da füze i̇mha edildiKatar’da bir yetkili, ülke üzerinde tespit edilen bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Katar yönetimi, askeri tesislerden uzak durulması ve güvenli alanlarda sığınılması yönünde mobil uyarı mesajları gönderdi.ABD’nin Katar Büyükelçiliği ise ülkedeki Amerikan vatandaşlarına yönelik “çömel ve korun” uyarısı yayımladı.Hava ulaşımı askıya alındıKörfez’de artan gerilim, hava ulaşımı üzerinde de etkili oldu. Lufthansa, Air France, KLM, Wizz Air ve Air Arabia başta olmak üzere çok sayıda hava yolu şirketi; İsrail, Lübnan, BAE ve İran seferlerini askıya aldı ya da iptal etti.Uçuş takip sistemlerinde, İran hava sahasının kapatıldığına ilişkin veriler yer aldı. Bölgedeki hava trafiğinde ciddi azalma gözlemlendi.
